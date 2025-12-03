Яка мінімальна пенсія для УБД?

Пенсія учасникам бойових дій нараховується за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Скільки землі можуть дати учаснику бойових дій в Україні

Розмір пенсійних виплат залежить від кількох чинників:

набутого страхового стажу УБД;

отриманого заробітку, з якого були сплачені страхові внески.

При цьому до грошового забезпечення військового враховують не лише посадовий оклад, але й виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші доплати.

Водночас закон встановлює мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій в Україні. У 2025 році він не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Які є доплати для УБД?

Також учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсії:

доплату розміром у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"); цільову грошову допомогу на прожиття, яка складає 40 гривень (за законом № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни").

Таким чином мінімальна пенсія УБД складає наразі 5 528 гривень.

Важливо! Якщо після обрахунку пенсія ветерана з усіма доплатами виявляється нижчою за мінімальну, держава виплачує йому адресну допомогу щомісяця у розмірі, якого не вистачає до "мінімалки".

Як оформити пенсію учаснику бойових дій?

Щоб оформити пенсію ветерану необхідно звернутися до Пенсійного фонду – особисто або через електронний вебпортал відомства, пише ПФУ.

При цьому необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій;

трудову книжку та документи про військову службу;

довідку про грошове забезпечення;

довідку про участь військових діях;

фотокартку (для оформлення пенсійного посвідчення).

Варто знати! Учасники бойових дій можуть отримувати додаткові виплати до державних свят, зокрема, щорічно до Дня Незалежності України.

Коли УБД можуть вийти на пенсію достроково?