Какая минимальная пенсия для УБД?

Пенсия участникам боевых действий начисляется по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер пенсионных выплат зависит от нескольких факторов:

приобретенного страхового стажа УБД;

полученного заработка, с которого были уплачены страховые взносы.

При этом в денежное обеспечение военного учитывают не только должностной оклад, но и выплаты за звание, надбавку за выслугу лет, премии и другие доплаты.

В то же время закон устанавливает минимальный размер пенсии для участников боевых действий в Украине. В 2025 году он не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие есть доплаты для УБД?

Также участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсии:

доплату в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по статье 12 Закона Украины № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты");

для лиц, утративших трудоспособность (по статье 12 Закона Украины № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"); целевую денежную помощь на жизнь, которая составляет 40 гривен (по закону № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны").

Таким образом минимальная пенсия УБД составляет сейчас 5 528 гривен.

Важно! Если после расчета пенсия ветерана со всеми доплатами оказывается ниже минимальной, государство выплачивает ему адресную помощь ежемесячно в размере, которого не хватает до "минималки".

Как оформить пенсию участнику боевых действий?

Чтобы оформить пенсию ветерану необходимо обратиться в Пенсионный фонд – лично или через электронный вебпортал ведомства, пишет ПФУ.

При этом необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий;

трудовую книжку и документы о военной службе;

справку о денежном обеспечении;

справку об участии в военных действиях;

фотографию (для оформления пенсионного удостоверения).

Стоит знать! Участники боевых действий могут получать дополнительные выплаты к государственным праздникам, в частности, ежегодно ко Дню Независимости Украины.

Когда УБД могут выйти на пенсию досрочно?