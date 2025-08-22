Какие условия для оформления пенсии по инвалидности?

Условия для получения пенсий по инвалидности разные, в зависимости от того, это гражданский украинец или военнослужащий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

1.Пенсии по инвалидности из солидарной системы

Такие выплаты назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Когда назначают пенсию по инвалидности? Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

2. Пенсии по инвалидности военнослужащим

Такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100 % сумм денежного обеспечения;

II группа – 80 % сумм денежного обеспечения;

III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.

Какой минимальный размер пенсий по инвалидности для гражданских и военных?

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности по солидарной системе следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривни.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа – 16 847 гривен;

ІІ группа – 13 822 гривны;

ІІІ группа – 9 478 гривен.

Обратите внимание! Последнее повышение пенсий по инвалидности в Украине произошло в марте этого года во время плановой индексации. Больше сообщений о повышении пенсий не было, поэтому их размер осенью 2025 года не изменится.