Какой была средняя пенсия в Украине с 90-х до сегодняшнего дня?

Средняя пенсия в Украине в гривнах менялась ежегодно, а первый существенный рост показателя произошел между 2004 и 2005 годом, когда пенсия выросла более чем на 130 гривен, проанализировал 24 Канал.

Какая была пенсия в рублях?

С 1991 года по 1995 год, когда в Украине ходили купоно-карбованцы, средняя пенсия составляла сначала 103 купоно-карбованца, а за 4 года выросла до 1 156 купоно-карбованцев, то есть размер вырос на 1 053 рубля. Такой рост сопровождался рекордной на то время инфляцией.

Какой была первая средняя пенсия в гривнах?

Все начало меняться с ведением гривны в обращение. Согласно данным Госстата, в 1996 году средняя пенсия в Украине составляла всего почти 39 гривен. В 1997 – 1998 годах она была на уровне 51 – 52 гривен. А в 1999 году выросла до почти 61 гривны.

С нового века размер пенсионных выплат достиг 68,7 гривны и в следующем году, то есть в 2001 году, достиг 83 гривен.

В 2002 году средняя пенсия впервые пересекла границу в 100 гривен. Ее размер был установлен на уровне 122,5 гривны. В 2003 году размер вырос на 14 гривен – до 136,6 гривны. А в 2004 году – до 182,2 гривны.

Интересно! С переходом в 2005 год средний показатель пенсии был установлен на уровне 316,2 гривны. То есть за год размер увеличился на 134 гривны.

Как средняя пенсия выросла от 400 гривен до более 2 тысяч?

Уже в 2006 году средняя сумма составила почти 407 гривен, а в 2007 году – 478,4 гривны.

Одно из самых существенных ростов средней пенсии произошло в 2008 году, когда размер достиг 776 гривен. А в 2009 году показатель был уже на уровне 934,3 гривны.

Впервые средняя пенсия пересекла размер в более 1 000 гривен в 2010 году. Тогда средняя пенсия составляла 1 032,6 гривны. А в 2011 году это была уже сумма в 1 151,9 гривны.

В 2012 году средняя пенсия достигла 1 253,3 гривны, в 2013 году – 1 470,7 гривны, а в 2014 году – 1 526,1 гривны.

Уже в 2015 году размер был на уровне 1 581,5 гривны, а в 2016 году – 1 699,5 гривны.

В промежутке от 2017 по 2018 годы пенсия изменилась с 1 828,3 гривны на 2 479,2 гривны.

Что с нынешними показателями пенсии?

С 2019 года показатель средней пенсии был установлен на уровне 2 646 гривны, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. Зато в начале 2020 года этот размер составил 3 083 гривен.

В начале 2021 года показатель средней пенсии изменился на 3 507,5 гривны, а в начале 2022 года – 3 991,5 гривны. Существенный рост произошел весной 2023 года, когда средняя пенсия была на уровне 5 238,25 гривны.

Заметьте! В середине 2024 года пенсия выросла до 5 851,8 гривны, а в начале 2025 года она составляет 5 789 гривен.