Якою була середня пенсія в Україні від 90-х до сьогодні?

Середня пенсія в Україні в гривнях змінювалася щорічно, а перше суттєве зростання показника відбулося між 2004 та 2005 роком, коли пенсія зросла на понад 130 гривень, проаналізував 24 Канал.

Яка була пенсія у карбованцях?

З 1991 року по 1995 рік, коли в Україні ходили купоно-карбованці, середня пенсія становила спочатку 103 купоно-карбованці, а за 4 роки зросла аж до 1 156 купоно-карбованців, тобто розмір зріс на 1 053 карбованці. Таке зростання супроводжувалося рекордною на той час інфляцією.

Якою була перша середня пенсія у гривнях?

Все почало змінюватися із веденням гривні в обіг. Відповідно до даних Держстату, у 1996 році середня пенсія в Україні становила всього майже 39 гривень. У 1997 – 1998 роках вона була на рівні 51 – 52 гривень. А у 1999 році зросла до майже 61 гривні.

З нового століття розмір пенсійних виплат сягнув 68,7 гривні й наступного року, тобто у 2001 році, сягнув 83 гривень.

У 2002 році середня пенсія вперше перетнула межу у 100 гривень. Її розмір був встановлений на рівні 122,5 гривні. У 2003 році розмір виріс на 14 гривень – до 136,6 гривні. А у 2004 році – до 182,2 гривні.

Цікаво! З переходом у 2005 рік середній показник пенсії був встановлений на рівні 316,2 гривні. Тобто за рік розмір збільшився на 134 гривні.

Як середня пенсія зросла від 400 гривень до понад 2 тисяч?

Вже у 2006 році середня сума склала майже 407 гривень, а у 2007 році – 478,4 гривні.

Одне із найсуттєвіших зростань середньої пенсії відбулося у 2008 році, коли розмір досягнув 776 гривень. А у 2009 році показник був вже на рівні 934,3 гривні.

Вперше середня пенсія перетнула розмір у понад 1 000 гривень у 2010 році. Тоді середня пенсія складала 1 032,6 гривні. А у 2011 році це була вже сума в 1 151,9 гривні.

У 2012 році середня пенсія сягнула 1 253,3 гривні, у 2013 році – 1 470,7 гривні, а у 2014 році – 1 526,1 гривні.

Вже у 2015 році розмір був на рівні 1 581,5 гривні, а у 2016 році – 1 699,5 гривні.

У проміжку від 2017 по 2018 роки пенсія змінилася з 1 828,3 гривні на 2 479,2 гривні.

Що з теперішніми показниками пенсії?

З 2019 року показник середньої пенсії був встановлений на рівні 2 646 гривні, свідчать дані Пенсійного фонду. Натомість на початку 2020 року цей розмір склав 3 083 гривень.

На початку 2021 року показник середньої пенсії змінився на 3 507,5 гривні, а на початку 2022 року – 3 991,5 гривні. Суттєве зростання відбулося навесні 2023 року, коли середня пенсія була на рівні 5 238,25 гривні.

Зауважте! В середині 2024 року пенсія зросла до 5 851,8 гривні, а на початку 2025 року вона становить 5 789 гривень.