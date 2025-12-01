Хто в Україні отримує найбільші пенсії?

Водночас наразі в Україні існує чимало пенсіонерів, які щомісячно отримують пенсію у розмірі понад 100 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на oboz.

Читайте також Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня

Зокрема список осіб з найбільшою пенсією в Україні, як зазначає медіа, зараз має такий вигляд:

Найбільша пенсія – у колишнього військового прокурора Андрія Саханова (251,1 тисячі гривень).

На другому місці – колишній нардеп, який також був головним військовим прокурором – Віктор Чумак. Він щомісячно отримує понад 240 тисяч гривень.

Третя сходинка рейтингу – ексгенеральний прокурор Михайло Потебенько – 161 тисяча 438 гривень.

Андрій Саханов, наприклад, є колишнім співробітником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури. Він мав понад 16 років прокурорського стажу (загальна вислуга років становила понад 22 роки). Зокрема Саханов вийшов на пенсію за вислугою років у 2010 році та отримав пенсію у розмірі 90% від своєї зарплати.

Як же так вийшло? Він скористався нормами Закону "Про прокуратуру". Зокрема через кілька років Андрій Саханов звернувся до суду з метою перерахунку пенсії за іншим законом.

Замість 90% зарплати прокурора він попросив перевести його на пенсію по інвалідності (згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"),

– пояснили у матеріалі.

На другому місці – Віктор Чумак, колишній нардеп та головний військовий прокурор. Він через суд домігся, щоб його пенсію збільшили – до 240 тисяч 950 гривень.

На третьому місці перебуває колишній нардеп та ексгенеральний прокурор Михайло Потебенько. Пенсію йому нарахували в розмірі 161 тисяча 438 гривень.

Його пенсія – 90% від суми місячної заробітної плати, зазначеної у довідці Офісу генерального прокурора від 25.02.2020 №21-78зн, без обмеження максимального розміру пенсії та заробітної плати з урахуванням раніше виплачених сум,

– уточнили у тексті.

Зверніть увагу! Найбільша пенсія (як зазначалося вище, вона належить Андрію Саханова) – це тільки серед 6 тисяч рішень. Тобто це лідер частини рішень про скасування обмеження розміру пенсій, яку вивчили у ЗМІ. Однак наразі це не робить Саханова людину з найвищою пенсією в Україні.

Нагадаємо, що найбільші пенсії в Україні отримають судді та прокурори. Про це раніше писав нардеп Данило Гетманцев.

Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч,

– повідомив Гетманцев.

Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисячі гривень пенсії, решта у цьому списку – від 21,8 до 59,8 тисячі гривень.

У яких країнах отримають найбільші пенсії?