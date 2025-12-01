Хто в Україні отримує найбільші пенсії?
Водночас наразі в Україні існує чимало пенсіонерів, які щомісячно отримують пенсію у розмірі понад 100 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на oboz.
Читайте також Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня
Зокрема список осіб з найбільшою пенсією в Україні, як зазначає медіа, зараз має такий вигляд:
- Найбільша пенсія – у колишнього військового прокурора Андрія Саханова (251,1 тисячі гривень).
- На другому місці – колишній нардеп, який також був головним військовим прокурором – Віктор Чумак. Він щомісячно отримує понад 240 тисяч гривень.
- Третя сходинка рейтингу – ексгенеральний прокурор Михайло Потебенько – 161 тисяча 438 гривень.
Андрій Саханов, наприклад, є колишнім співробітником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури. Він мав понад 16 років прокурорського стажу (загальна вислуга років становила понад 22 роки). Зокрема Саханов вийшов на пенсію за вислугою років у 2010 році та отримав пенсію у розмірі 90% від своєї зарплати.
Як же так вийшло? Він скористався нормами Закону "Про прокуратуру". Зокрема через кілька років Андрій Саханов звернувся до суду з метою перерахунку пенсії за іншим законом.
Замість 90% зарплати прокурора він попросив перевести його на пенсію по інвалідності (згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"),
– пояснили у матеріалі.
На другому місці – Віктор Чумак, колишній нардеп та головний військовий прокурор. Він через суд домігся, щоб його пенсію збільшили – до 240 тисяч 950 гривень.
На третьому місці перебуває колишній нардеп та ексгенеральний прокурор Михайло Потебенько. Пенсію йому нарахували в розмірі 161 тисяча 438 гривень.
Його пенсія – 90% від суми місячної заробітної плати, зазначеної у довідці Офісу генерального прокурора від 25.02.2020 №21-78зн, без обмеження максимального розміру пенсії та заробітної плати з урахуванням раніше виплачених сум,
– уточнили у тексті.
Зверніть увагу! Найбільша пенсія (як зазначалося вище, вона належить Андрію Саханова) – це тільки серед 6 тисяч рішень. Тобто це лідер частини рішень про скасування обмеження розміру пенсій, яку вивчили у ЗМІ. Однак наразі це не робить Саханова людину з найвищою пенсією в Україні.
Нагадаємо, що найбільші пенсії в Україні отримають судді та прокурори. Про це раніше писав нардеп Данило Гетманцев.
Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч,
– повідомив Гетманцев.
Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисячі гривень пенсії, решта у цьому списку – від 21,8 до 59,8 тисячі гривень.
У яких країнах отримають найбільші пенсії?
Найвищі пенсії отримують мешканці трьох країн – Ісландія, Люксембург і Норвегія. Виплати становлять понад 30 тисяч євро.
Також високими є пенсії у Данії та Швейцарії. Ці виплати – понад 25 тисяч євро.