Де у світі найбільша пенсія?

Про країни, які мають гідні пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Visual Capitalist.

Наразі найвищі пенсії отримують у трьох країнах – Ісландія, Люксембург та Норвегія. Вони займають перші позиції у рейтингу зі щорічними виплатами понад 30 000. А точніше:

Ісландія – 36 000 тисяч євро; Люксембург – 31,8 тисячі євро; Норвегія – 30,9 тисячі євро.

Високі зарплати, міцні доходи бюджету від енергетики чи фінансів, а також обов’язкові накопичувальні системи дозволяють цим невеликим і багатим економікам фінансувати щедрі пенсії,

– пише видання.

Данія та Швейцарія теж входять у п’ятірку лідерів, поєднуючи універсальні базові пенсії з обов’язковими професійними пенсійними схемами. У них пенсії становлять 30,200 євро на рік та 27 000 євро на рік відповідно.

Зверніть увагу! У всіх цих п’яти країнах витрати на пенсії залишаються нижчими за 9% ВВП (середній показник у ЄС), що пояснюється більшою податковою базою.

Однак не всюди у Європі такі вигідні пенсії. Такі країни як Італія, Франція та Іспанія витрачають від 9% до 12% ВВП на пенсії, проте забезпечують менше ніж 20 000 євро на одного пенсіонера (хоча з урахуванням купівельної спроможності показники вищі).

Старіння населення, розрахунки "pay-as-you-go" (солідарна система) та повільне економічне зростання обмежують стійкість таких систем,

– пояснили у матеріалі.

Зокрема у Польщі та Угорщині пенсії становлять схожу частку ВВП, як у північних країнах, але виплати не перевищують 7 000 євро.

Підвищення зарплат, залучення старших працівників та розвиток добровільних накопичувальних схем можуть покращити рівень пенсій без надмірного тиску на бюджети,

– додали у тексті.

Важливо! Рейтинг показує, що як абсолютний рівень багатства, так і політичні рішення визначають безпеку на пенсії.

Що відомо про пенсії в Україні?