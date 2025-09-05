Як пропонують збільшити пенсію
Нині мінімальна пенсія в Україні – менше 3 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.
Задумайтесь на хвилину: пенсія для людей з інвалідністю з дитинства складає зараз всього 2 361 гривню. Неодноразово отримую питання від людей про те, як можна взагалі вижити на такі виплати,
– пише депутат.
За словами Гетманцева, такі пенсії – проблема мільйонів українців. Тому він збирається подати правки до Бюджету на 2026 рік про перегляд пенсій. На думку нардепа, мінімальна пенсія має складати не менше 4-4,5 тисяч гривень.
Які зараз мінімальні пенсії?
3 038 гривень можуть отримати громадяни, які не працюють, але мають право на пенсію. Натомість пенсіонери 65+, які мають повний стаж, мінімально отримують 3 758 гривень, а українці 70+ років – 3 613 гривень.
Що відомо про розміри пенсій в Україні?
- Українська пенсія, а саме середні виплати, зросла з 539 карбованців у 1992 році до 5 789 гривень у 2025 році, що становить приблизно 137 доларів 70 центів. Однак варто зауважити, що тут складно казати, що купівельна спроможність і зростання добробуту відбулися у 50 разів.
- Максимальна пенсія в Україні залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних і може досягати 23 610 гривень. Цю пенсію можуть отримувати держслужбовці, місцева влада, вчені та народні обранці, а найбільша пенсія складає 51 042 гривні завдяки спеціальним надбавкам.
- Підвищення пенсій в Україні відбувається щорічно. Основна частина індексації у 2026 році буде розрахована на основі 50% інфляції за 2025 рік та 50% зростання зарплат.