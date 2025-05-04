Який максимальний розмір пенсії в Україні

Розмір максимальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Найбільша виплата не може бути більшою, ніж 10 таких мінімум. У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривень, отже максимально пенсіонер може отримувати 23 610 гривень.

Не змінилися й інші показники:

мінімальна зарплата – 8 000 гривень;

загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Хто може отримувати максимальну пенсію

Максимальні виплати розраховані для:

держслужбовців;

співробітників місцевого самоврядування;

вчених;

народних обранців.

Максимальна пенсія в Україні, яку можна отримати завдяки страховим внескам, дорівнює 23 610 гривень. Більші виплати можливі лише за рахунок спеціальних надбавок або доплат. Нині найбільша пенсія в Україні становить 51 042 гривні.