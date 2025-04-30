Яка пенсія при 35 роках стажу і зарплаті 10 тисяч

Зараз українці можуть вийти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

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35 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 60 років цьогоріч. Якщо за таких обставин мати зарплату 10 тисяч гривень, пенсія буде орієнтовно – 3,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія якщо маєш дохід 10 тисяч і стаж 35 років / Скриншот пенсійного калькулятора

Якщо за вказаних обставин вийти на пенсію у 63 роки, то пенсія буде більшою. В такому випадку, виплата складатиме орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Чи буде пенсія більш як 5 тисяч гривень якщо маєш зарплату 10 тисяч і стаж 35 років / Скриншот пенсійного калькулятора

А от, якщо особа вийшла на пенсію у 65 років, мала зарплату 10 тисяч гривень і набула 35 років стажу, її пенсія буде приблизно – 5 тисяч гривень.



Чи можна зараз вийти на пенсію у 60 років / Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.