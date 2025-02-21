Яка зараз норма стажу

Мінімум стажу також залежить від віку виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році мінімуми стажу такі:

  • тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
  • у 65 років – 15 років страхового стажу.

Чи зросте в Україні пенсійний вік

В Україні не буде зростати пенсійний вік. Проте, кількість стажу, який потрібно набути, змінюватиметься до 2028 року. Йдеться про показники для 60 та 63 років.

Зверніть увагу! Для 65 років мінімум – 15 років стажу не змінюватиметься.

Як зміниться мінімальний показник для 60 років:

  • у 2026 році потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;
  • у 2027 році – 34 роки;
  • у 2028 році – 35 років.

Водночас Для 63 років вимоги зміняться так:

  • у 2026 році мінімум складе 23 роки страхового стажу;
  • у 2027 році – 24 роки;
  • у 2028 році – 25 років.