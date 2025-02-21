Україна імпортуватиме газ з Європи

Таким чином Київ прагне компенсувати падіння видобутку на 40% після ракетних ударів Росії, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема в останні тижні Росія посилила атаки на українські газові родовища. Компанії Нафтогаз і ДТЕК заявили, що країна-агресорка атакувала та пошкодила їхні об'єкти щонайменше двічі у лютому поточного року.

Що було з газом в Україні до російських атак До російських атак Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на день. Взимку ж країна споживала від 110 мільйонів до 140 мільйонів кубометрів на день, а дефіцит газу покривався коштом газових сховищ. Зокрема на початку поточного сезону Україна мала 12,9 млрд кубометрів газу в сховищах.

Однак анонімне джерело повідомило, що Україна могла б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але удари по виробництвах змушують імпортувати газ, аби компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку. Водночас і джерело, і представники енергетичної галузі України не розголошують поточний рівень видобутку газу.

Згідно з інформацією Reuters, Україна має низькі запаси газу в сховищах. Ба більше, енергетичні експерти раніше вже попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до низького рівня в 10% від потужності сховищ (близько 30 мільярдів кубометрів). Проте запланований імпорт і внутрішній видобуток можуть допомогти пройти опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств.

Джерело також розповіло, що Україна має розпочати закачування газу для зимового сезону 2025-2026 років вже навесні. Тому країні необхідно накопичити близько 13 мільярдів кубометрів газу.

Зауважте! Основні газовидобувні об'єкти України є вразливими до російських атак, бо розташовані у прифронтовій Харківській та Полтавській областях.