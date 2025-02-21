Украина будет импортировать газ из Европы

Таким образом Киев стремится компенсировать падение добычи на 40% после ракетных ударов России, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, в последние недели Россия усилила атаки на украинские газовые месторождения. Компании Нафтогаз и ДТЭК заявили, что страна-агрессор атаковала и повредила их объекты по меньшей мере дважды в феврале текущего года.

Что было с газом в Украине до российских атак До российских атак Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в день. Зимой же страна потребляла от 110 миллионов до 140 миллионов кубометров в день, а дефицит газа покрывался за счет газовых хранилищ. В частности в начале текущего сезона Украина имела 12,9 млрд кубометров газа в хранилищах.

Однако анонимный источник сообщил, что Украина могла бы обойтись без импорта в этом отопительном сезоне, но удары по производствам заставляют импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи. В то же время и источник, и представители энергетической отрасли Украины не разглашают текущий уровень добычи газа.

Согласно информации Reuters, Украина имеет низкие запасы газа в хранилищах. Более того, энергетические эксперты ранее уже предупреждали, что запасы газа в хранилищах приближаются к низкому уровню в 10% от мощности хранилищ (около 30 миллиардов кубометров). Однако запланированный импорт и внутренняя добыча могут помочь пройти отопительный сезон без ограничений для промышленности и домохозяйств.

Источник также рассказал, что Украина должна начать закачку газа для зимнего сезона 2025-2026 годов уже весной. Поэтому стране необходимо накопить около 13 миллиардов кубометров газа.

Заметьте! Основные газодобывающие объекты Украины являются уязвимыми к российским атакам, потому что расположены в прифронтовой Харьковской и Полтавской областях.