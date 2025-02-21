Какая сейчас норма стажа

Минимум стажа также зависит от возраста выхода на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году минимумы стажа такие:

тем, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа;

нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа; у 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Повысится ли в Украине пенсионный возраст

В Украине не будет расти пенсионный возраст. Однако, количество стажа, который нужно приобрести, будет меняться до 2028 года. Речь идет о показателях для 60 и 63 лет.

Обратите внимание! Для 65 лет минимум – 15 лет стажа не будет меняться.

Как изменится минимальный показатель для 60 лет:

в 2026 году нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа;

нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа; в 2027 году – 34 года;

– 34 года; в 2028 году – 35 лет.

В то же время Для 63 лет требования изменятся так: