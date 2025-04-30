Чому погіршується стан російської економіки
Стан російської економіки помітно погіршується, зокрема, через мита Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.
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Зверніть увагу! На початку квітня Центробанк Росії заявив, що у деяких секторах ринку відбулося зниження обсягів виробництва це сталося, у тому числі через різке падіння попиту.
Варто зауважити і те, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році економісти передбачали скорочення ВВП Росії на рік до 15%. Проте в реальності цей показник змінився так:
- у 2022 році ВВП впав усього на 1,4%;
- у 2023 – 2024 роках ВВП Росії навіть зріс.
Чому "загальмувала" російська економіка:
- відбулася структурна трансформація, тобто Росія змінила свій вектор з Заходу на Схід, до того ж російська економіка переорієнтувалась саме на війну;
- рівень інфляції в Росії уже багато місяців більший за цільовий;
Дані вказують, що інфляція повільно зменшується. Але зниження інфляції означає також і гальмування економіки: люди менше витрачають і більше кладуть гроші на депозити. Високі ставки додатково стримують інвестиції,
– вказує видання.
Нагадаємо! Торік Центробанк Росії залишив ключову ставку на рівні 21%. Це найвище значення ще з 2000-х років.
Варто відзначити і те, що значно погіршились зовнішні умови. Зокрема, йдеться про вплив тарифів Трампа на вартість нафти.
Трамп, можливо, налаштований доброзичливо до Путіна, але своєю торгівельною війною він боляче вдарив його по зубах,
– відзначає The Economist.
Зверніть увагу! Державна скарбниця Росії ще у березні відчула зниження надходжень податків від нафти й газу на 17% (у річному вимірі).