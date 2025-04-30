Чому зміниться світовий грошовий порядок

Рей Даліо відзначає, що деякі люди вважають вплив тарифів на світовий грошовий порядок короткочасним, повідомляє 24 Канал з посиланням на incrypted.

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Зокрема, вони очікують, що нові угоди з США зведуть нанівець наслідки впровадження мит. Проте, є і зовсім протилежна думка.

Рей Даліо Мільярдер і колишній CEO хедж-фонду Bridgewater Associates Зараз я чую від великої і зростаючої кількості людей, яким доводиться мати справу з цими проблемами, що вже занадто пізно. Наприклад, багато експортерів та імпортерів кажуть, що їм потрібно значно скоротити свої угоди на американському ринку. Вони визнають, що хоч би що трапилося з тарифами, ці проблеми не зникнуть, і що радикальне скорочення взаємозалежності зі США – це реальність, до якої треба готуватися

Даліо відзначив, що незалежно від результатів переговорів між США і Китаєм, великі контрагенти в цих країнах вже займаються пошуком альтернативи. Цей та інші фактори сприяють роздробленості світової економіки. Тобто, провокують ослаблення валют і зростання геополітичних ризиків.

Як каже Даліо, у майбутньому з великою імовірністю інші країни почнуть формувати власні торгівельні мережі, при цьому, вони використовуватимуть альтернативні валюти.

Зверніть увагу! Даліо закликав американський уряд до більш скоординованих дій. Зокрема, мільярдер вважає, що першочергово зараз потрібно розв'язати питання з держборгом США.