Ціни на Temu зросли внаслідок мит Трампа

Це може посилити занепокоєння щодо інфляційного впливу тарифів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Раніше товари вартістю до 800 доларів були звільнені від мит відповідно до правила "de minimis". Але з 2 травня на них застосовується адвалорний податок – 120% від вартості товару – або поштовий збір у розмірі щонайменше 100 доларів за кожен відправлений пакет. Крім того, Temu вимагає від покупців оплачувати ці збори окремо від основної вартості товару.

Перевірка 14 найпопулярніших товарів, які доставляються з Китаю через Temu, показала, що податки перевищують вартість самих товарів,

– повідомляє Bloomberg.

Однак на товари, які вже знаходяться на складах у США, додаткові імпортні збори не застосовуються. Тому їх ціни залишаються стабільними.

Серед 80 найпопулярніших товарів Temu 66 позначені як такі, що відправляються з місцевих складів. Проте компанія та її конкурент Shein Group Ltd. раніше повідомили, що почнуть коригувати ціни за тиждень до скасування винятків,

– йдеться у матеріалі.

Зростання вартості демонструє вплив тарифів президента Трампа може зокрема:

змінити звички покупців у США;

ускладнити доставки з платформ Temu і Shein.

Ще у лютому Temu почала закликати китайські фабрики надсилати товари партіями на американські склади у рамках так званої моделі "половинної відповідальності", коли компанія керує лише онлайн-майданчиком. Однак, коли запаси на складах у США почнуть зменшуватися, ціни можуть зрости, якщо тарифи на імпорт із Китаю залишатимуться на рівні в 145%.

Важливо! Гігант швидкої моди Shein також підняв ціни на свою продукцію в США, у деяких випадках більш ніж на 300%.

Вплив нових тарифів Трампа на Amazon

Prime Day від Amazon втрачає популярність серед продавців, про що пише Reuters. Деякі сторонні торговці, які раніше продавали товари з Китаю під час головної розпродажної події Amazon у липні, цього року вирішили або повністю відмовитися від участі, або зменшити кількість товарів зі знижками.

Що таке Prime Day? Prime Day традиційно є однією з найбільших розпродажних подій Amazon у році, поступаючись лише Чорній п’ятниці та Кіберпонеділку. Хоча участь є добровільною, Amazon витрачає мільйони доларів на рекламу Prime Day по телебаченню та в соціальних мережах, закликаючи продавців брати участь, щоб отримати перевагу від "гало-ефекту" – збільшення аудиторії покупців.

Аналітик компанії CFRA Research Арун Сундарам заявив, що введення тарифів ставить Amazon у незручне становище щодо Prime Day.

Amazon переживе це нормально, але я співчуваю деяким стороннім продавцям — саме вони постраждають найбільше в такому середовищі,

– сказав Сундарам.

Зауважте! Представник Amazon заявив, що компанія отримала "потужну відповідь від партнерів-продавців щодо участі в Prime Day 2025".