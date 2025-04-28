Як змінилась ситуація за перші 100 днів президентства Трампа

Опитування Pew Research Center і Reuters/Ipsos свідчать про те, що підтримка політики Трампа у економічному питанні різко погіршилась, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Станом на зараз, ситуація з підтримкою виглядає так:

діяльність Трампа схвалює 41% – це один із найгірших рейтингів для новообраного президента за перші 100 днів президентства;

водночас, економічну стратегію підтримують 39%.

Брук Роллінз Міністерка сільського господарства Існує сотня різних опитувань, які говорять про 100 різних речей. Зрештою, президент Трамп рішуче зосереджений на тому, щоб ми перебудували американську економіку так, щоб американці були на першому місці.

Зараз чиновники Білого дому кажуть, що тарифи Трампа, попри теперішні негативні наслідки, приведуть до:

зміцнення економіки;

зниження податків для населення США.

Зверніть увагу! Уже зараз, внаслідок введення тарифів, відчувається зростання деяких цін Також варто сказати про потрясіння, яке виникло на фінансових ринках.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Коли мита будуть скорочені, прибуткові податки багатьох людей будуть істотно знижені, можливо, навіть повністю скасовані. Основна увага буде приділена людям, які заробляють менш як 200 000 доларів на рік.

Нагадаємо! Зараз для України діють мита США у розмірі 10%. Найбільші тарифи Трамп затвердив для Китаю – 145%.