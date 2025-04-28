Угода про корисні копалини між Україною та США

Вашингтон та Київ можуть підписати угоду вже цього тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також "Трамп сповнений рішучості": Волц висловився про мінеральну угоду з Україною

Загальновідомо, що раніше підписання зірвалося через розбіжності між країнами. Дональд Трамп вимагав, аби України використовувала доходи від природних ресурсів для повернення допомоги Сполучених Штатів. Однак Київ відмовився.

Відтепер сторони домовилися, що надана раніше військова допомога не враховуватиметься в рамках угоди. До того ж значний прорив між країнами був досягнутий після зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані 26 квітня, яку навіть Трамп назвав "чудовою". Ба більше, президент США відзначив прагнення Володимира Зеленського до укладення угоди.

FT пише, що в Києві непокоїлися щодо початкових умов Вашингтона. Мовляв, вони могли б поставити під загрозу суверенітет України та її європейську інтеграцію.

Важливо! Нова версія угоди має враховувати українські "червоні лінії" і відповідати Конституції країни.