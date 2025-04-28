Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США

Вашингтон и Киев могут подписать соглашение уже на этой неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Общеизвестно, что ранее подписание сорвалось из-за разногласий между странами. Дональд Трамп требовал, чтобы Украина использовала доходы от природных ресурсов для возвращения помощи Соединенных Штатов. Однако Киев отказался.

Отныне стороны договорились, что предоставленная ранее военная помощь не будет учитываться в рамках соглашения. К тому же значительный прорыв между странами был достигнут после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане 26 апреля, которую даже Трамп назвал "замечательной". Более того, президент США отметил стремление Владимира Зеленского к заключению соглашения.

FT пишет, что в Киеве беспокоились относительно начальных условий Вашингтона. Мол, они могли бы поставить под угрозу суверенитет Украины и ее европейскую интеграцию.

Важно! Новая версия соглашения должна учитывать украинские "красные линии" и соответствовать Конституции страны.