Україна та США наполегливо працювали над документом протягом вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Волца для Fox News.

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Угода про корисні копалини зі США може бути невдовзі підписана

Радник президента США Майк Волц прокоментував хід роботи над угодою про корисні копалини з Україною. Він висловив впевненість, що її невдовзі підпишуть. Трамп сповнений рішучості її укласти.

Так, угода з Україною буде укладена. Учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра Бессента, так і президента. Це буде зроблено,

– сказав Майк Волц.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, над угодою працюють, тому її не підписували цього тижня, адже ще є питання, які сторони обговорюють. Подробиць він не назвав.