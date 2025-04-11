Скасування відбулись раптово

Йдеться про товари, які Amazon закуповував безпосередньо у постачальників у межах моделі "прямого імпорту". Зокрема, шезлонги, скутери, кондиціонери. За такою схемою компанія купує продукцію гуртом і імпортує її до США власним коштом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Скасування замовлень відбулися раптово та без попередження, стверджують джерела. Колишній менеджер Amazon Скотт Міллер, який зараз працює консультантом у сфері e-commerce, розповів, що кілька його клієнтів постраждали від такого кроку й можуть переглянути співпрацю з платформою.

Позиція Amazon

Представники Amazon ситуацію офіційно не коментують, однак ще в лютому компанія вказала торговельні суперечки як один із ризиків у своєму річному звіті.

За даними видання, Amazon вже готує план на 15 мілярдів для розширення власної логістики в США, зокрема будівництва 80 нових складів.

Ризики для ринку

Мита, оголошені Трампом, охоплюють близько 185 країн, включно з Китаєм (тариф – 54%), В’єтнамом, Таїландом та навіть Україною (мінімальні 10%). У відповідь Китай ввів аналогічні митні заходи, включно з експортним контролем на рідкісноземельні метали.

Торгова війна між двома найбільшими економіками світу загострюється. 9 квітня США підняли мита для Китаю до 125%, звинувативши Пекін у "відсутності поваги до світової торгівлі". Китай одразу ж відповів симетричним підвищенням до 84%.