Як зміниться розмір мит для Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким затвердив втричі більші мита на китайські товари, що коштують менш як 800 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Спочатку, за планом, мита на ці товари мали складати 30%. Однак, своїм указом Трамп підвищив тариф до 90%.

Імовірно, ці мита відобразяться саме на американцях. Зокрема, тих, які замовляють товари на Shein, Temu та AliExpress. Адже ціни на цих майданчиках можуть сильно зрости.

Зверніть увагу! Станом на зараз, посилки вартістю до 800 доларів не підпадають під мита Трампа. Тарифи введуть уже з 2 травня.