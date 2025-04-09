Как изменится размер пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым утвердил втрое большие пошлины на китайские товары, стоящие менее 800 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сначала, по плану, пошлины на эти товары должны были составлять 30%. Однако своим указом Трамп повысил тариф до 90%.

Вероятно, эти пошлины отразятся именно на американцах. В частности, тех, которые заказывают товары на Shein, Temu и AliExpress. Ведь цены на этих площадках могут сильно вырасти.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, посылки стоимостью до 800 долларов не подпадают под пошлины Трампа. Тарифы введут уже со 2 мая.