Несмотря на это, Трамп оказался под давлением как республиканцев, так и демократов. Кроме политического недовольства есть и социальное – американцы выходят на митинги. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что лидер США стремится выдать желаемое за действительное, говоря, что он якобы контролирует ситуацию с пошлинами.

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Чем американские пошлины угрожают США

Иван Ус отметил, что один из сенаторов от республиканской партии подчеркнул, что у Трампа есть 2 месяца, чтобы доказать американцам успех введенных пошлин.

Если этого не будет, то его лишат права вести ту политику, которая продолжается сейчас. У Трампа начнется конфликт с Конгрессом США – с обеими палатами,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он пояснил, что в целом у США есть 5 основных торговых партнеров – ЕС, Китай, Мексика, Канада и Япония.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные 50% пошлин на китайские товары, если Пекин не отменит недавно введенные 34% тарифы. Он также пригрозил полным сворачиванием переговоров между странами. В ответ Китай обвинил США в нарушении баланса интересов и пригрозил контрмерами.

С Китаем и ЕС у американцев могут быть определенные проблемы, ведь там, вероятно, не планируют идти навстречу Трампу по отмене тарифов.

Получается так, что большинство стран склоняются к тому, что они не будут принимать предложение лидера США,

– отметил Иван Ус.

Он добавил, что есть много государств, которые "смотрят на реакцию крупных игроков", в частности таких как Китай и ЕС. Если там не пойдут на уступки США, то соответственно другие страны также не захотят этого делать, чтобы не выглядело так, что они сдают свои интересы.