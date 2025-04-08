История о продаже TikTok в США уже давно напоминает драматический сериал с неожиданными поворотами. Американский Конгресс в прошлом году одобрил закон, который требует от ByteDance либо продать TikTok в США, либо покинуть рынок. Причина – опасения, что китайская компания может использовать соцсеть для влияния на американцев. Первый дедлайн истекал еще 19 января, но Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом подписал указ о переносе срока – сначала до 5 апреля, а теперь – еще на 75 дней, до середины июня.

Несмотря на жесткую риторику, Трамп на самом деле уже активно обсуждает потенциальную сделку с инвесторами. Среди потенциальных покупателей – Oracle, Blackstone, Amazon, Walmart, криптовалютные фонды и даже основатель OnlyFans. Все они понимают главное: TikTok – это более 170 миллионов пользователей в США и бесценный алгоритм, удерживающий их в приложении часами. В то же время ByteDance неоднократно заявляла, что продавать TikTok не собирается.

И хотя ByteDance сопротивляется, давление растет. Сам Трамп уже намекнул: если Китай согласится на продажу TikTok, можно будет смягчить новые торговые пошлины – сейчас "тарифы" достигают 54% для товаров из КНР. В апреле 2025 года казалось, что соглашение о TikTok уже почти в кармане. Но в последний момент Китай нажал на тормоза. Что этому предшествовало и что будет дальше с продажей приложения – читайте в материале 24 Канала.

Как соглашение о TikTok почти стало реальностью

После месяцев напряженных переговоров администрация Дональда Трампа уже была готова подписать соглашение, которое бы позволило создать новую американскую версию TikTok – с большинством американских инвесторов в составе. ByteDance, компания-владелец, согласилась снизить свою долю в бизнесе до менее чем 20%, чтобы соответствовать требованиям нового закона.

В среду, 2 апреля, план был почти утвержден, пишет Bloomberg. Ожидалось, что Трамп подпишет соответствующее распоряжение, открыв 120-дневное окно для завершения сделки до крайнего срока – 5 апреля. Все выглядело оптимистично: инвесторы были готовы, ByteDance – тоже, как и Белый дом.

Но на следующий день произошла неожиданная остановка. Все разрушилось после того, как Трамп объявил о новой волне пошлин на китайские товары – общая ставка на многие импортные позиции из Китая выросла до 54%. Это стало сигналом для Пекина: не время давать добро на сделку.

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В четверг представители ByteDance предупредили США – без переговоров по тарифам китайские власти не одобрят сделку. И хотя ByteDance официально не комментировал ситуацию, стало понятно: сделка зависла.

Интересно, что на фоне эскалации тарифной войны Китай не обошелся без высказывания в своем канцелярско-нейтральном тоне.

Китай всегда выступал против нарушения принципов рыночной экономики и причинения вреда законным интересам предприятий,

– заявил спикер китайского посольства в США Лю Пэньюй.

Трамп откладывает дедлайн и намекает на уступки

В пятницу, 4 апреля, Трамп сделал шаг назад – он объявил о продлении срока для заключения соглашения еще на 75 дней. В то же время он впервые публично подтвердил, что США ведут прямые переговоры с ByteDance. В посте на своей соцсети Truth Social он даже намекнул на возможную скидку тарифов в обмен на одобрение сделки со стороны Пекина:

Мы не хотим, чтобы TikTok "ушел в темноту". Мы хотим заключить соглашение и готовы работать с Китаем и TikTok в духе доброй воли,

– написал Трамп в соцсети Truth Social.

Важно! Apple не будет убирать TikTok с App Store в США – по крайней мере, еще 75 дней. Такое решение компания приняла после письма от генерального прокурора Пэм Бонди, которая напомнила Apple о новом указе президента Дональда Трампа.



Это уже второе подобное продление – в феврале TikTok тоже оставили в App Store после подобного письма. Приложение остается доступным и на Google Play, хотя в Google ситуацию пока не комментируют.

Как выглядела бы новая структура TikTok в США

Среди главных претендентов на покупку – консорциум американских инвесторов, в который входят Oracle, Blackstone и венчурный фонд Andreessen Horowitz. Их предложение предусматривает:

50% бизнеса – новым внешним инвесторам;

30% – текущим американским инвесторам ByteDance;

менее 20% остается у ByteDance.

В рамках соглашения TikTok должен был бы сохранить свой ключевой алгоритм рекомендаций, который оставался бы собственностью ByteDance, но лицензировался новой компании. Это вызвало критику: мол, такой сценарий не соответствует требованиям закона, ведь алгоритм – сердце платформы, и его контроль со стороны Китая может оставить лазейки для пропаганды или сбора данных.

Почему Oracle важен для TikTok Еще с 2020 года TikTok является одним из главных облачных клиентов Oracle. Совместный проект Project Texas должен был убедить власти США, что китайцы не имеют доступа к данным американцев. Но регуляторы сочли эти меры недостаточными. Несмотря на молчаливость Oracle в публичном поле относительно TikTok, компания продолжает предоставлять услуги по хостингу и безопасности и, по новому плану, может сохранить эту роль в будущем – в проекте, который некоторые уже окрестили Project Texas 2.0.



Однако продажа TikTok – это очень сложное дело, пишет



Второе – алгоритм. Он и является "сердцем" TikTok. Китай вряд ли позволит продать его вместе с приложением, а без него ценность TikTok резко падает. Построить новый аналог – технически сложно. Кроме того, ByteDance не уверен, что вообще возможно отделить американскую часть платформы от глобальной инфраструктуры – об этом заявили юристы компании во время слушаний в Верховном суде США. Именно поэтому Oracle, как старый партнер TikTok, может сыграть ключевую роль в безопасности данных пользователей США. Еще с 2020 года TikTok является одним из главных облачных клиентов Oracle. Совместный проект Project Texas должен был убедить власти США, что китайцы не имеют доступа к данным американцев. Но регуляторы сочли эти меры недостаточными. Несмотря на молчаливость Oracle в публичном поле относительно TikTok, компания продолжает предоставлять услуги по хостингу и безопасности и, по новому плану, может сохранить эту роль в будущем – в проекте, который некоторые уже окрестили Project Texas 2.0.Однако продажа TikTok – это очень сложное дело, пишет Bloomberg . Первое – это цена. TikTok US оценивают в 20–150 миллиардов долларов, и далеко не каждый бизнес готов платить такую сумму. Крупные игроки, как Google или Meta, не могут участвовать из-за антимонопольного давления.Второе – алгоритм. Он и является "сердцем" TikTok. Китай вряд ли позволит продать его вместе с приложением, а без него ценность TikTok резко падает. Построить новый аналог – технически сложно. Кроме того, ByteDance не уверен, что вообще возможно отделить американскую часть платформы от глобальной инфраструктуры – об этом заявили юристы компании во время слушаний в Верховном суде США. Именно поэтому Oracle, как старый партнер TikTok, может сыграть ключевую роль в безопасности данных пользователей США.

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Интерес к TikTok проявили и другие игроки. Кроме фаворитов, свои предложения также подали:

Amazon, хотя администрация пока не рассматривает его серьезно;

группа во главе с миллиардером Фрэнком МакКуртом и соучредителем Reddit Алексисом Оганяном;

YouTube-блогер MrBeast в коллаборации с предпринимателем Джесси Тинсли;

Perplexity AI из Сан-Франциско,

мобильный гигант AppLovin.

Как изменился взгляд Трампа на TikTok

Интересно, что именно Трамп еще в 2020 году пытался запретить TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Но в своем политическом камбэке в 2024 году он изменил позицию – теперь он видит в TikTok мощный инструмент коммуникации с молодыми избирателями.

Во время президентской кампании 2024 года Трамп и его команда активно использовали TikTok для привлечения молодых избирателей. Они создавали контент, что резонировал с молодежью, включая мемы и видео с известными инфлюенсерами.

Республиканская национальная конвенция 2024 года даже аккредитовала более 70 инфлюенсеров для расширения охвата среди молодежи. Увидев "обратную сторону" TikTok в выгодном свете, Трамп заинтересовался его присвоением – вроде Гренландии или Панамского канала:

Мы очень близки к соглашению с очень хорошей группой людей,

– сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, направляясь во Флориду на прошлой неделе.

И хотя дедлайн уже в который раз продлен, судьба TikTok в США остается неопределенной. Ведь кроме внутренних решений, еще нужно убедить Китай – а это, как показывает практика, не так просто.