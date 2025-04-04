Чудесный новый мир Дональда Трампа должен наступить уже с 5 по 9 апреля. Именно в эти дни набирает силу обновленная экономическая политика президента США. Трамп ввел новую таможенную систему в отношении всех стран мира. Благодаря такому изменению тарифов он планирует обуздать "несправедливость", которая, по его мнению, поступает от других стран по отношению к Штатам.

Логика Трампа проста – сбалансировать торговый дефицит США со всем миром, поднять доходы и конкурентоспособность американских компаний и нажать на недружественные к Штатам страны. Остается вопрос, все ли так просто в реальности, ведь некоторые экономисты видят в этом не реформы для будущего развития, а наоборот – возвращение к архаичным торговым правилам, которые могут спровоцировать серьезный экономический кризис.

24 Канал проанализировал плюсы и минусы новой таможенной политики США и ее последствия для Украины и мира в целом.

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В чем заключается идея Трампа и почему это может не сработать

Основной мотив Дональда Трампа – чистый и идеалистический. Согласно торговой статистики США с другими странами, между ними существует определенная пропасть, ведь Штаты закупают гораздо больше товаров, чем продают. Это называют торговым дефицитом, и Трамп именно в этом видит большую несправедливость, ведь другие страны наводняют рынок США своими дешевыми товарами, что вредит американским компаниям и работникам.

Именно поэтому пытается превратить дефицит в профицит или по крайней мере уравнять объемы торговли. В то же время Трамп планирует защитить американские компании от чрезмерной иностранной конкуренции, вернуть производства на родину и поставить Соединенные Штаты на полное самообеспечение всеми возможными товарами и продукцией. Буквально основное желание Трампа – чтобы американцы покупали американское на всех уровнях.



Дональд Трамп держит диаграмму обновленных тарифов во время публичного выступления в Розовом саду Белого дома / Фото Getty Images

К примеру, Китай продает в США сталь по очень низкой цене, Трамп вводит пошлины 25% на импорт китайской стали, что сделает ее дороже для конечного потребителя, то есть в этом случае – завода или фабрики.



Таким образом, местное американское производство, которое покупало дешевую китайскую сталь из-за рубежа, будет вынуждено закупать сталь у американских производителей, ведь это будет выгоднее. По задумке, это позволит американским сталелитейным заводам получить больше прибыли.

Проблема этой, казалось бы, идеальной схемы заключается в том, что американское производство, после перехода с дешевой китайской стали на более дорогую местную, будет вынуждено поднять цену на свою конечную продукцию. В результате эту разницу в цене заплатит простой американец из собственного кармана, ведь жизнь для всех станет дороже.

Издание The Economist сравнивает планы Дональда Трампа с тем, как страны торговали еще 200 лет назад. В 19 веке каждая страна ставила высокие пошлины на иностранные товары, чтобы защитить свои производства. Это существенно затрудняло торговлю, естественный обмен технологиями и замедляло развитие мировой экономики в целом. Подобные решения могут привести к тотальной торговой войне, ведь в ответ остальной мир также поднимет пошлины на американские товары, от чего в результате проиграют все.

Как Штаты пытались преодолеть Великую депрессию В 1930-х годах прошлого века США уже пытались похожим образом преодолеть Великую депрессию – глобальный экономический кризис. Вашингтон тогда принял закон Смута – Гоули, также известный как Тарифный акт США, который предусматривал высокие пошлины на тысячи товаров со всего мира, особенно из Европы, которая на тот момент восстанавливалась после Первой мировой войны.



Идея заключалась так же в поддержке местного американского производства, в частности фермеров, и создании большего количества рабочих мест. Впоследствии действие закона расширили и на промышленность. Другим странам идея не понравилась и они ввели свои пошлины в ответ. В итоге это затянуло и углубило саму Великую депрессию, привело к банкротству многих банков, особенно в сельскохозяйственных регионах, которые и пытались спасать.



Очередь в бесплатное кафе для безработных мужчин во время Великой депрессии в США / Wikimedia

В то же время мир глобализируется, и полный цикл производства внутри одного государства отсутствует в абсолютном большинстве случаев. Множество продукции производятся одновременно в нескольких странах, особенно сложные в производстве товары с высокой добавленной стоимостью.

Например, для производства смартфона нужен дисплей из Кореи, микрочип из Тайваня, камера из Японии и китайская сборка.



Сложные таможенные условия рискуют усложнить работу глобальных цепей поставок, свободное взаимодействие между производствами из разных стран и, как результат, поднять цену производства и конечную стоимость товара в магазине.

В то же время Дональд Трамп даже придумал термин "День освобождения" для своего экономического новаторства, пишет The Washington Post. День, когда США перестанут быть зависимыми от других стран, а Америка начнет производить все – от носков и еды до компьютеров и микрочипов.

Такой грубый инструмент, как пошлины, является очень легким способом сделать иностранную продукцию неконкурентоспособной и заставить всех покупать американское. Однако Трамп рискует таким образом "освободить" американских фермеров и автопроизводителей от рынков Европы и Китая, если они введут зеркальные меры против США.



Вместо "Дня освобождения" издание The Economist вышло с обложкой "День разрушения"

Исключить из этого уравнения политические проблемы также невозможно. Если при прошлой каденции Трамп преимущественно вел торговую войну против Китая, как основного конкурента США, то уже сегодняшние пошлины затрагивают абсолютно всех ближайших союзников Штатов.

Отношения с той же Австралией рискуют обостриться, ведь Вашингтон не забыл наложить пошлины даже на необитаемые острова Херд и Макдональд, пишет издание Axios.

На острове не живет никто, кроме пингвинов, однако он находится в собственности Австралии. Там вылавливают рыбу и берут другие ресурсы, следовательно, он подпадает под действие новых пошлин.

Трамп пугает мир, но подобные практики не новые

Поразить и перепугать весь мир Дональду Трампу точно удалось. Американский фондовый рынок одномоментно потерял более 2 триллионов долларов, а президент Еврокомиссии Урсула фой дер Ляйен мгновенно прокомментировала новые тарифы со стороны США.

Она подчеркнула, что это решение приведет к углублению экономических проблем в мире и призвала к решению этих вопросов путем переговоров, не забыв пригрозить американцам аналогичными мерами.

Впрочем, тарифы Дональда Трампа все же оставляют пространство для диалога, являются открытыми и понятными. В то же время существуют другие, более манипулятивные практики, которые государства используют в поддержку собственных компаний. Китай в этом плане продвинулся гораздо дальше Трампа с его пошлинами.

Есть примеры похожих тарифов на американские товары, а также так называемые нетарифные барьеры – государственные субсидии для собственных технологических отраслей, требования к иностранным компаниям о передаче технологий, если они хотят работать на большом китайском рынке или препятствия в виде судебных исков.

Китай всеми силами пытался продвинуть свои компании вперед за счет больших льготных кредитов и государственных субсидий. Например, производство солнечных панелей и электромобилей в Китае получает прямую финансовую поддержку государства, что помогло китайским компаниям существенно снизить затраты на производство и вытеснить американских и европейских конкурентов с глобальных рынков.



Китайские электрокары ожидают отправки на международные рынки в китайском порту / Фото AFP

В то же время Китай использовал требования относительно обязательных совместных предприятий и передачи технологий, чтобы защитить свои компании.

Например, американские корпорации, такие как Apple, должны были делиться технологиями или сотрудничать с китайскими партнерами для разрешения работать на китайском рынке, что в конце концов все равно отдавало предпочтение местным производителям, таким как Huawei.

для разрешения работать на китайском рынке, что в конце концов все равно отдавало предпочтение местным производителям, таким как Huawei. Китай действует еще более жесткими методами, когда дело доходит до защиты и развития собственных производств. Пекин применил экспортные ограничения и инициировал антимонопольные расследования против американского производителя чипов Nvidia, чтобы ограничить их деятельность в Китае.

Подобные практики позволяют вытеснить американские компании с китайского рынка и оставить свободное пространство для собственных производителей. В особенности это касается любых технологических отраслей, как те же чипы, где Китай стремится занять лидирующие позиции в мире.

Несмотря на всю критику Дональда Трампа во время его первой каденции, когда он развязал торговую войну с Китаем, администрация Байдена продолжила его политику в отношении Пекина.



Терпение лопнуло даже у Евросоюза, и уже в 2024 году Брюссель начал собственную торговую войну с Китаем. Нерыночные китайские практики позволили их дешевым электрокарам заполонить весь европейский рынок, чем угрожают разорить старый европейский автопром.

Впрочем, против прямой экономической конфронтации с Китаем выступали их первые конкуренты – немецкие автопроизводители. Они переживали, что ЕС получит зеркальные тарифные меры на свои автомобили, а на китайский рынок приходится около 25% всей их прибыли. Автопром Германии уверен, что способен подстроиться под новые реалии после модернизации своих производств, ведь немецкие авто до сих пор являются лучшими в мире.

Трамп провоцирует катастрофу, но повлияет ли это на Украину

Немецкий автопром пришел к главному выводу: мир меняется, и все что надо делать на самом деле – пытаться успеть за его перестройкой. Торговая война способна встряхнуть старые порядки, однако если ситуация выйдет из-под контроля, последствия могут быть плачевными для всех.

Трамп уверен, что в перспективе его идея приведет к расцвету американской промышленности, однако рискует затянуть весь мир в глубокий экономический кризис. Соединенные Штаты являются частью этого мира, следовательно, простой американец почувствует последствия этих реформ в первую очередь.

Однако мировой торговой войны еще можно избежать, вместе с глобальным кризисом. Очевидно, что Трамп таким образом пытается привлечь внимание к проблеме, которая по его мнению приводит к банкротству Америка.



Нанеся резкий удар одновременно по всем без исключения – и врагам, и союзникам, Трамп может попытаться склонить основные экономические силы к переговорам о пересмотре этих тарифов в двустороннем порядке. Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу заявила о своих намерениях вести с американцами переговоры. Свою способность в последний момент отменять свои решения и угрозы Трамп неоднократно демонстрировал уже при этой каденции, именно в вопросе тарифов.

Большим препятствием для планов США может стать Китай, который на фоне такого поведения Вашингтона и Трампа персонально попытается расширить свое экономическое влияние и взаимодействие с основными американскими союзниками. CNN даже назвал новую торговую политику Трампа "самой большой политической авантюрой", в которой американский президент может как сорвать большой куш, так и полностью провалиться.

Проблема подобных надежд, которые имеют целью изменить мир, или же просто полностью перевернуть экономическую ситуацию с ног на голову, часто ломаются о реальность. Простые, на первый взгляд, решения могут обернуться катастрофой в момент их реализации, или же в процессе оставить позади настолько много деталей, что в итоге просто не принесут желаемого результата.

Для Украины же ситуация пока остается стабильной. Мы получили самую низкую таможенную ставку в 10% по новой системе Трампа, имеем очень ограниченный уровень экспорта товаров в США и в целом пока никак этого не почувствуем.

В частности, на продукцию, которую мы туда уже поставляем – металлургию и продукты, процент пошлины считается отдельно по другой системе. Впрочем, стоит быть готовыми к тому, что когда начнется конфронтация США с другими крупными рынками, такими как Индия и Китай, Украина сможет даже получить от этого реальную выгоду.