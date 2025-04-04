Дональд Трамп приходил в Белый Дом под лозунгом: "Миру – мир", но теперь готовится провести военную операцию против Ирана. Причин заинтересованности Дональда Трампа в том, чтобы разбомбить Иран, несколько. Главная из них заключается в нежелании Тегерана сворачивать свою ядерную программу по требованию и по правилам Вашингтона.

24 Канал рассказывает, что к этому привело, насколько новая война реальна и какой она может быть.

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Как Трамп "забыл" о ядерной сделке с Ираном, из которой сам же и вышел

Еще не так давно Иран был готов свернуть свою ядерную программу и даже делал шаги для этого, но президент Трамп во время своего первого прихода в Белый дом отменил так называемую ядерную сделку (она же JCPOA), которую заключил с Ираном Барак Обама еще в 2015 году.

На самом деле не только он – сделка была многосторонняя и кроме США другими ее участниками были Китай, Великобритания, Франция, Германия, Россия и ЕС. Более того, она до сих пор действует (срок действия истекает летом 2025 года), просто без Америки.



Объявление соглашения по иранской ядерной программе 2 апреля 2015 года / фото Госдепа США

Дональд Трамп после вступления в должность из ядерной сделки вышел в 2018 году в своем ныне хорошо известном на весь мир стиле – грубо и никого не спросив.

Сейчас эксперты объясняют этот скандальный шаг не рациональными причинами и даже не аргументами Израиля о коварстве иранцев, а личными качествами Трампа, а именно – его завистью к предшественнику Обаме и ненавистью к нему. Поэтому Трамп сделал наоборот и собственноручно заложил мину замедленного действия в и без того проблемном регионе.

В итоге установилось длительное статус-кво, согласно которому санкции медленно душат Иран, а тот отчаянно пытается обогащать уран и таки получить ядерное оружие. США оставались где-то в стороне и просто наблюдали без резких движений.

Как Трамп угрожает Ирану и чем может Тегеран ответить

После возвращения Трампа в Белый Дом он снова заинтересовался Ираном и узнал, что тот до сих пор обогащает уран и до сих пор является государством-террористом. Поэтому к аятоллам полетел ультиматум с немедленным требованием остановить ядерные эксперименты и поклониться Трампу.

Фрагмент письма Трампа к рахбару Хаменаи, цитируется по Sky News Arabia:

"Соединенные Штаты Америки под моим руководством готовы сделать важный шаг на пути к миру и деэскалации. Вместе мы сможем снять санкции, укрепить иранскую экономику и открыть двери для сотрудничества между нашими странами на благо наших народов, а также стабильности и мира на Ближнем Востоке и во всем мире. Но я Вас предупреждаю: если Вы отвергнете эту протянутую руку и иранский режим выберет путь эскалации, дальнейшей поддержки террористических организаций и военных авантюр, ответ будет решительным и молниеносным. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз со стороны вашего режима нашему народу или нашим союзникам. Мир – это не слабость, а выбор сильных. Иранский народ – великий народ, который заслуживает лучшего будущего без изоляции, без нищеты и без страданий. Если Вы готовы к переговорам, мы тоже готовы. Но если Вы продолжите игнорировать интересы мира, история запомнит, что Вы упустили замечательную возможность".

Иранские власти на такое обиделись, но прямо не отказывалась и попыталась "петлять", предложив непрямые переговоры (об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан). На это уже обиделся Трамп и поэтому сейчас готовится нанести удар по Ирану. Нового здесь ничего нет: благодаря судебным процессам над Трампом мы знаем, что он хранил планы секретных операций против Ирана у себя в гардеробной в имении в Мар-а-Лаго, а также рассказывал детали гостям своего гольф-клуба.

Сейчас СМИ и эксперты говорят об операции против Ирана как о чем-то неотвратимом. Где-то так воспринимают все и в самом Иране – там в очередной раз привели вооруженные силы в боевую готовность, в частности ракеты на подземных объектах. А еще показали свои огромные бункеры, намекая, что готовы к такому развитию событий.



Иран может атаковать удаленные объекты, потому что имеет в своем арсенале неизвестное количество баллистических ракет Ghadr-1 дальностью полета 2000 километров, а также крылатые ракеты Soumar дальностью полета, по оценкам, до 2000 – 3000 километров / инфографика CSIS

Намекает на это и американская власть: Белый Дом старательно рассказывает, что йеменские хуситы – это марионетки Тегерана, а Иран – готовил покушение на Трампа и вообще очень агрессивен. В ход пошли даже украинские аргументы. В частности, Трамп вспомнил о роли Ирана в российском вторжении в Украину.

Ну, мы посмотрим, что происходит, я получаю отчеты. Иран действительно производит много дронов, они производят очень эффективные дроны... Но Иран очень высоко в моем списке вещей, за которыми надо наблюдать. Я только недавно отправил им письмо и сказал, что так или иначе им придется принять решение. Нам придется провести переговоры, или с Ираном произойдет что-то очень плохое, а я этого не хочу. Я надеюсь, что мы с Ираном это уладим, а если нет – произойдут очень-очень плохие вещи,

– Дональд Трамп угрожает Ирану во время брифинга 28 марта 2025 года.

При этом анонимные источники рассказывают уже совсем страшные вещи. Так, британский таблоид Express пишет, что Иран вообще "может исчезнуть до сентября", если не свернет свою ядерную программу. При этом сентябрь, если таблоид написал правду, не случайный месяц, потому что срок действия JCPOA истекает летом 2025 года, то есть США отвели себе на "маленькую победную операцию" несколько недель или месяцев и планируют все завершить до осени. Где-то мы такое уже видели, не так ли?

Какой может быть военная операция против Ирана

Главное, что надо понимать про "очень-очень плохие вещи", – это точно будет не большая война, а военная операция.

Примерный сценарий мы уже увидели недавно, когда американская авиация бомбила хуситов и представила это как неоспоримую победу. Тот факт, что ровно тем же в 2024 году занимался предшественник Трампа – Джо Байден (США проводили операции совместно с Великобританией и другими союзниками), Трамп и его окружение проигнорировали, но не забыли приписать себе большую победу и окончательное решение хуситского вопроса.

Вот только он не решен – хуситов невозможно победить только бомбардировками, они не потеряли свой военный потенциал после недели бомбардировок и еще обязательно напомнят о себе.

Если же США действительно хотят ликвидировать это пиратское гнездо, то нужна наземная операция с привлечением не только войск союзников, которые сейчас не очень хотят этого делать (ОАЭ и Саудовская Аравия сильно на этом обожглись при предыдущей попытке).



Для наземной операции нужны будут американские морпехи, а значит – будут новые жертвы. Кроме того, территория хуситов – это горные массивы, а боевые действия в горах нивелируют техническое преимущество армии США, ставят ее в равные условия с партизанами в тапках, из-за чего она рискует повторить судьбу американской операции в Афганистане.

Тогда для чего было бомбить Йемен? Кроме лайков в соцсетях и эмодзи в одном маленьком чатике в Signal – это определенно привет Ирану. Поэтому ему действительно есть что терять (в отличие от хуситов) и бесспорно это будет очень больно.

О состоянии иранской ПВО мы имеем представление на примере попыток остановить налет израильских ВВС в 2024 году. Напомним, в октябре израильская авиация в ответ на массированный обстрел своей территории иранской баллистикой (181 ракета) провела мощную акцию возмездия, во время которой иранская ПВО была легко преодолена, и были нанесены чувствительные удары как по военным, так и по промышленным объектам Ирана. Того же, но в более масштабном варианте следует ожидать и сейчас.

Правда, есть нюансы, потому что арабские союзники США поспешили заявить, что закрывают свое воздушное пространство для американских военных самолетов и не желают вмешиваться в конфликт.



Это существенно уменьшает возможности для авиации США и делает операцию значительно дороже, ведь самолетам придется преодолевать большие расстояния, также придется использовать более дальнобойные и дорогие ракеты.

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Впрочем, вряд ли Илон Маск и его DOGE будут проводить аудит операции, поэтому авианесущие группы США в Индийском океане могут спокойно себе готовиться. Как и авиаторы на острове Диего-Гарсия, который в прошлом году хоть и был якобы передан Великобританией под суверенитет Маврикия, но соглашение об аренде военной базы американцами будет еще действовать многие десятилетия, и на время земной жизни аятоллы Хаменеи и его американского коллеги Трампа его точно хватит.



Остров Диего-Гарсия / фото спутниковых снимков

Если, конечно, Иран по примеру японцев и Перл-Харбора не решит каким-то чудом нанести превентивный удар по американской базе с самолетами B-2 Spirit своими баллистическими ракетами (которые не факт, что долетят, потому что считается, что дальность Ghadr-1 – только 2000 километров, Soumar – до 3000 километров, а до Диего-Гарсии – целых 3800; а если долетят, то не факт, что не будут перехвачены системами THAAD).



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С другой стороны, у США есть и более близкие базы, например в Ираке и Сирии, Бахрейне и на Крите. К тому же всегда под боком есть Израиль. Или даже Турция, где на авиабазе Incirlik хранится американское ядерное оружие. Это, конечно, пока выглядит как фантастика, к тому же самоубийственная, но кто знает, что там в голове у 85-летнего иранского рахбара.

Каким может быть ответ Ирана

Как видим, банк целей у Тегерана довольно большой, и он может нанести ответный удар.

Он делал это в январе 2020-го, когда запустил 15 баллистических ракет по американской базе "Айн-аль-Асад" в Ираке в ответ на санкционированную Трампом ликвидацию Касема Сулеймани. Тогда Тегеран сообщил американцам через посредников о своих планах, но сейчас, в зависимости от масштабов американского удара, может и изменить тактику.

Потенциальный удар США (и Израиля) гарантированно будет мощным, но точно не разрушительным. И он точно не приведет к свержению режима фундаменталистов. А значит, непременно будет жесткий ответ. Его Хаменеи обещал США еще в феврале 2025 года. Учитывая баланс сил, это будет что-то нелинейное, например остановка судоходства в Ормузском заливе.

Они (американцы – 24 Канал) угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким. Если же вдруг они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ,

– верховный лидер Ирана Али Хаменеи угрожает США во время проповеди по случаю Ид аль-Фитр.

"Иран остается приверженным миру, стабильности и безопасности в регионе и не стремится к эскалации. Однако мы решительно предостерегаем против любой военной авантюры и оставляем за собой право на быстрый и жесткий ответ на любую агрессию США или их посредника – израильского режима – против нашего суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов. США несут полную ответственность за последствия любых враждебных действий", – заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Какие могут быть глобальные последствия

У Тегерана до сих пор есть много ракет разных типов и тех же дронов. Их применение точно приведет к потерям в США, а значит – есть большой риск эскалации. И здесь уже начинает работать геополитика. Потому что США имеет свои интересы в регионе и своих союзников. И далеко не у всех есть упомянутые уже THAAD, как у Израиля. А также желание помогать союзнику, который безосновательно облагает тебя пошлинами и требует покорности.

А где геополитика, там и экономика и насущный вопрос: а что будет с ценами на нефть, если США не ударят томагавком по домику какого-то иранского чабана и выдадут это за полное разрушение ядерного объекта, а действительно запустят по Ирану сотни своих ракет с соответствующими последствиями?

Есть и другие вопросы. Будет ли ответ на "неизбежный ответ" и что будет после? Что будет с ситуацией в самом Иране, если он согласится на ультиматум Трампа и склонит голову? Не станет ли это проявление слабости поводом к восстанию? И есть ли тогда у аятолл основания соглашаться на условия США?

Не надо забывать, что своих союзников имеет и Иран. Это не только остатки "Оси сопротивления", но и, например, Китай (еще тот союзник, но это крупнейший покупатель иранской нефти, между прочим), а также Россия. С последней Тегеран в январе 2025 года наконец заключил большой межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кстати, так совпало, что в прошлом месяце его наконец подписал Путин, и сейчас оно ждет ратификации в местном парламенте, что является формальной процедурой. То есть американская атака может начаться в тот момент, когда соглашение официально заработает. Что в таком случае будет делать Путин? А если иранцы официально начнут просить: "Путин, введи войска"? Согласится ли Путин потерять лицо перед внимательными наблюдателями из стран Глобального Юга?

Интересно, обсуждали ли такую возможность Путин и Трамп во время совместной телефонной беседы и не будут ли делать это снова в новой, которая уже анонсирована? Также очень интересно было бы услышать что-то о "5Д-шахах" и были ли между двумя адептами зон влияния попытки разменять геополитические карты? Да, говорится об Украине, кто не понял.

И если Россия тихо постоит в сторонке, то есть ли гарантия, что то же самое сделает ее союзница по оси зла КНДР? У корейских коммунистов, напомним, много общего с Ираном, и после 2022 года сотрудничество только усиливалось. Это может подтвердить даже Тулси Габбард.

С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея стали еще ближе. Устранение ускоряющего фактора войны в Украине вряд ли вернет эти отношения к довоенному исходному состоянию 2021 года,

– интересный фрагмент из доклада аппарата директора Национальной разведки США об оси зла.

Кроме того, было бы интересно узнать, какой план действий у Америки, если после ее условно умеренного удара, нанесенного для галочки, Израиль, который, очевидно, почувствовал запах крови и перешел в режим берсерка, ударит по Ирану своим ядерным арсеналом? Скажете, не может такого быть? Да неужели!

Все это делает иранский вопрос чрезвычайно сложным. Далеко не факт, что его способна решить "атака легкой кавалерии", которую сейчас, очевидно, планирует команда Трампа. Зато наземная операция требует длительной подготовки (в частности, внутри Ирана), денег и большого профессионализма. И далеко не факт, что нынешняя команда, собранная Трампом, его имеет. Впрочем, даже опыт и отсутствие журналистов в секретном чате не гарантируют того, что операция не обернется провалом, как было во Вьетнаме, Афганистане или во время второго вторжения в Ирак.



Напоминание о профессионализме команды Трампа / скриншот той самой переписки в Signal издания Atlantic

Какой из всего этого вывод? Нужно иметь свое ядерное оружие. Только тогда ты в глазах США будешь нормальным парнем, с которым можно иметь дело.