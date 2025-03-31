"Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет Tehran Times.

"Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", – говорится в сообщении.

После отказа Ирана сотрудничать по ядерной сделке , разъяренный Трамп угрожал нанести по стране невиданных ударов, впрочем, на Тегеран угрозы президента США, похоже не произвели должного впечатления.