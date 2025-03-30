Во время телефонного интервью с NBC News 29 марта вечером Трамп пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не заключит ядерную сделку с США, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп заявил, что зол на Путина и пригрозил санкциями

Трамп угрожает Ирану

Если они (Иран – 24 Канал) не заключат соглашение, – будет бомбардировка. Такая бомбардировка, которой они еще никогда не видели,

– заявил американский лидер.

По словам Трампа, сейчас представители США и Ирана ведут переговоры.

Однако в заявлении за 30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отклоняет прямые переговоры с США о ядерной программе страны.

Напомним, что ранее Трамп дал Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки, угрожая последствиями в случае отказа.