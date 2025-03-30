Під час телефонного інтерв'ю з NBC News 29 березня увечері Трамп пригрозив Ірану "бомбардуванням" та "вторинними тарифами", якщо країна не укладе ядерну угоду зі США, передає 24 Канал.

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Трамп погрожує Ірану

Якщо вони (Іран – 24 Канал) не укладуть угоду, – буде бомбардування. Таке бомбардування, якого вони ще ніколи не бачили,

– заявив американський лідер.

За словами Трампа, наразі представники США та Ірану ведуть переговори.

Однак у заяві за 30 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відхиляє прямі переговори зі США щодо ядерної програми країни.

Нагадаємо, що раніше Трамп дав Ірану два місяці на укладання нової ядерної угоди, погрожуючи наслідками у разі відмови.