Як стало відомо Tehran Times, збройні сили Ірану привели в бойову готовність ракети, здатні завдавати ударів по американських позиціях, передає 24 Канал.

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Іран зневажає погрози Трампа

Значна кількість цих ракет, готових до запуску, розміщена в підземних сховищах по всій країні, спеціально спроєктованих для витримування авіаударів.

Зазначається, що Тегеран готує відповідь США у разі, якщо Трамп втілить свою погрозу.

Днем раніше він анонсував нечуване досі бомбардування Ірану, якщо той не погодиться на ядерну угоду.

З моменту своєї інавгурації у січні Трамп неодноразово заявляв, що завдасть удару по Ірану, якщо країна не виконає його вимоги. За повідомленнями, ці вимоги включають повний демонтаж ядерної програми, розрив зв'язків із силами Опору, а також обмеження ракетної та дронової програм.

Іранці відмовляються вести переговори зі США за нинішніх умов, заявляючи, що готові рішуче відповісти на будь-яку агресію.

Довідка: Вісь опору – це політичний і військовий альянс, що включає Іран та його союзників на Близькому Сході. Він об'єднує країни, організації та збройні групи, які протистоять впливу США, Ізраїлю та їхніх союзників у регіоні.