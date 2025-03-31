Такое мнение 24 Канала высказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что Трамп не будет давить на Украину. Кроме того, в администрации США уже не планируют ставить никакие временные ограничения относительно вероятного завершения российско-украинской войны.

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Влияние Трампа на завершение войны

Евгений Савостьянов отметил, что не нужно никаких временных границ в вопросах завершения войны на территории Украины.

Это совсем не в интересах Соединенных Штатов Америки. Очень хорошо, что Трамп никуда не спешит и не соглашается идти на уступки Путину для заключения быстрой сделки. Давить на Украину он не будет. Я считаю вопрос уже снят и это хорошо,

– сказал он.

По мнению основателя движения "Демократическая Россия", Трамп очень осторожно и медленно будет усиливать давление на Россию. Все потому, что лидер США осознает угрозу, которую представляет Путин. Поэтому ему и выгодно истощать противника.

Кроме того, Трамп имеет целью стать лидером на рынке нефти, а чтобы это произошло нужно кого-то оттуда вытеснить. Россия является отличным вариантом для американцев.

Президент США стремится помочь собственной нефтепромышленности получить на рынке большую долю. Это станет стимулом для того, чтобы усиливать давление на Путина,

– отметил Евгений Савостьянов.

Он добавил, как только Трамп поймет, что американцы готовы увеличить добычу нефти, тогда он начнет активно влиять на кремлевского диктатора.