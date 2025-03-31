Таку думку 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євгеній Савостьянов, зазначивши, що Трамп не тиснутиме на Україну. Крім того, в адміністрації США уже не планують ставити жодні часові обмеження щодо ймовірного завершення російсько-української війни.

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Вплив Трампа на завершення війни

Євгеній Савостьянов зауважив, що не потрібно жодних часових меж у питаннях завершення війни на території України.

Це зовсім не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Дуже добре, що Трамп нікуди не поспішає та не погоджується йти на поступки Путіну для укладання швидкої угоди. Тиснути на Україну він не буде. Я вважаю питання вже знято і це добре,

– сказав він.

На думку засновника руху "Демократична Росія", Трамп дуже обережно та повільно буде посилювати тиск на Росію. Все тому, що лідер США усвідомлює загрозу, яку становить Путін. Тому йому і вигідно виснажувати противника.

Крім того, Трамп має на меті стати лідером на ринку нафти, а щоб це відбулось потрібно когось звідти витіснити. Росія є чудовим варіантом для американців.

Президент США прагне допомогти власній нафтопромисловості отримати на ринку велику частку. Це стане стимулом для того, щоб посилювати тиск на Путіна,

– зауважив Євгеній Савостьянов.

Він додав, як тільки Трамп зрозуміє, що американці готові збільшити видобуток нафти, тоді він почне активно впливати на кремлівського диктатора.