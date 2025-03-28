Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, яка пролунала під час спілкування з журналістами.

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У США зробили нову заяву щодо "термінів" закінчення війни

Рубіо заявив, що не може сказати, коли саме вдасться досягти мирної угоди щодо закінчення війни між Росією та Україною. За його словами, це не залежиться від США.

Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас,

– заявив Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що терміни закінчення війни залежать від українців, росіян, а також партнерів у Європі. Водночас Рубіо відмовився визнавати, що саме Росія затягує мирний процес і хоче продовження війни.

Рубіо додав, що війна між Росією та Україною складна і триває вже понад три роки. Він наголосив, що нібито ніколи не казав, що "буде просто" закінчити війну та досягти мирної угоди.

"Треба багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками", – резюмував він.

Раніше Володимир Зеленський стверджував, що для завершення війни в Україні важливі санкційні кроки, сильна підтримка армії, продовження допомоги й тиск на Росію різними способами – від зменшення цін на енергетику до накладання обмежень на банківську сферу країни-агресора.