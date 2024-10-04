3 октября правительство Великобритании объявило, что отказывается от суверенитета над стратегически важным архипелагом Чагос в Индийском океане. Так был положен конец длительному конфликту, который влиял на репутацию Соединенного Королевства, к тому же сделано это было вопреки воле главного союзника Лондона. Почему это на самом деле важно и как может повлиять на мир – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об островах Чагос и где они расположены?

Островной архипелаг Чагос расположен в Индийском океане и состоит из примерно 50 тропических островов. Это колониальное наследство Великобритании, которая владела им с 1814 года и оставила эти острова себе после того, как предоставила независимость Маврикию в 1968 году.

Собственно, условием британцев о независимости было сохранение контроля Лондона над архипелагом Чагос как "Британской территории в Индийском океане".

В 1965 году Великобритания официально купила эти острова за 3 миллиона фунтов, от которых Порт-Луи (столица Маврикия – 24 Канал) не мог отказаться.

С учетом инфляции, 3 миллиона фунтов по нынешним ценам – это около 75 миллионов. За такие деньги даже не купишь футбольный клуб АПЛ, разве что Мудрика. Впрочем, тогда были другие реалии и для молодой бывшей колонии эти деньги были подарком с небес. Другое дело, что с годами в Маврикии начали понимать, что их обманули бывшие господа, но в 1965 году других вариантов просто не было.

Почему стратегический атолл так важен для Британии и США

Как известно всем фанатам социальной сети Instagram, Маврикий и острова в Индийском океане – это райская местность с роскошными пляжами, невероятными видами и жизнью, полной чувственных наслаждений, но не для Великобритании и архипелага Чагос.

Британцы сохранили его не для отдыха, а из-за стратегически выгодного расположения. Он лежит прямо посередине Индийского океана и является идеальной базой для военной логистики в регионе и контроля над ним. И не только над ним, но и Ближним Востоком также.



Архипелаг Чагос в сердце Индийского океана / Карта France 24

Собственно, в договоре покупки островов именно оборонному фактору уделено наибольшее внимание и указано, что Великобритания имеет право вернуть острова Маврикия в случае, если исчезнет военная необходимость.

Конечно, Великобритания занимается всем этим "добром" не сама, а вместе с главным союзником – Соединенными Штатами. Те с 1966 года арендуют самый большой остров архипелага – атолл Диего-Гарсия и обустроили в 1973 году на нем базу ВМС и ВВС, в частности на тропическом острове размещена дальняя авиация США.



Бомбардировщики B-1 на авиабазе / Фото History / Universal Images Group

Обустройство американской военной базы происходило не совсем демократическим способом. В угоду геополитическим целям "великих держав" были принесены в жертву интересы "маленьких людей" – потомков бывших рабов, завезенных на острова колонизаторами в 18 и 19 веках. Этих людей просто депортировали на другие острова и территории.

Некоторым повезло оказаться в Британии, но большинство из них оказалась на соседних островах (в основном – на Маврикии, который расположен в 1 500 километрах, но по тамошним меркам это "рядом"). Депортированные жители архипелага Чагос влились в число бедных и обездоленных слоев местного населения.

Долгий путь к деколонизации

Конечно, никто из почти 2 000 депортированных туземцев никаких компенсаций не получил, и этот факт стал некой миной замедленного действия. Потому что пришли современные нам времена уважения к праву (к сожалению, это распространяется только на цивилизованные страны и не распространяется на диктатуры, вроде России).

Несмотря на многочисленные испытания чагосцы не исчезли и не ассимилировались, наоборот им удалось создать довольно мощную общину на Маврикии и сформировать политические требования к Лондону. Тот много лет на них не обращал внимания, потому что имел куда более важные, как считалось, вопросы с теми же Фолклендскими островами или Гонконгом. Однако в Маврикии и не думали отказываться от претензий, хотя некоторое время старательно подтверждали права Великобритании на архипелаг.

Уже в новом тысячелетии Маврикий обратился в Международный суд ООН и Международный трибунал ООН по морскому праву относительно спорного архипелага. Здесь не обошлось без поддержки тогда сильной Венесуэлы, а также других государств Глобального Юга. В 2019 году Маврикий победил – суды вынесли консультативное решение в пользу бывшей британской колонии.



Чагосцы выиграли два судебных дела в британских судах, которые признали их выселение с архипелага незаконным / Фото AFP

Также на сторону Маврикия стала Генеральная ассамблея ООН, которая 22 мая 2019 года большинством голосов (116 – "за", 6 – "против" и 56 воздержались) признала незаконным удержание Чагоса британцами и рекомендовала Великобритании эвакуировать войска с островов в следующие 6 месяцев.

Во время голосования на Генассамблее ООН "против" высказались только Австралия, Венгрия, Мальдивы, Израиль, США и сама Великобритания.

Лондон этого ожидаемо (от правительства консерваторов другого и не ждали) не сделал, за что премьер Маврикия Правинд Джагнот (до сих пор действующий) назвал бывшую метрополию "колониальным оккупантом".

Через три года, в 2022-м году, Великобритания все же после довольно мощного дипломатического давления "малых стран" и показательных демаршей на самих атоллах от бывших чагосцев начала переговоры о передаче Чагоса под власть Маврикия. Они продолжались 2 года и завершились в октябре 2024-го.

Это важный момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному урегулированию споров и верховенства закона,

– совместное заявление британского премьер-министра Кира Стармера и премьера Маврикия Правинда Джагнота.

Какие еще заморские территории остаются у Британии

После потери архипелага Чагос заморскими территориями Соединенного Королевства остаются:

Ангилья,

Бермуды,

Британская антарктическая территория,

Британские Виргинские острова,

Каймановы острова, Фолклендские острова,

Гибралтар,

Монтсеррат,

острова Питкэрн,

остров Святой Елены,

Тристан-да-Кунья,

острова Теркс и Кайкос.

Эффект геополитического домино и фактор Китая

Условия соглашения предусматривают передачу Маврикию всех островов архипелага, при этом военная база на Диего-Гарсия сохранится на следующие 99 лет. На все остальные острова архипелага смогут вернуться депортированные чагосцы и их потомки.

За все это заплатит Великобритания. Корона уже выделяет 50 миллионов фунтов, но очень похоже, что это только начало. В самой Британии сейчас довольно активно действует община выходцев из Чагоса, которое не только требует выплат всем поколениям депортированных, но и хочет извинений от короля Чарльза Третьего. Их требования активно поддерживает влиятельная общественная организация Human Rights Watch.

Но извинения от короля – это наименьшая из проблем, ведь потенциально "добровольный" отказ Великобритании от суверенитета над Чагосом может вызвать эффект геополитического домино.

Еще во время слушаний в ООН по Чагосу в 2019 году представитель Аргентины напомнил Лондону о Фолклендских островах (в самой Аргентине их принципиально называют Мальвинскими) и заявил, что в Буэнос-Айресе считают их своими. С тех пор аргентинцы не прекращают об этом напоминать и, в частности, это делает и новый президент страны Хавьер Милей.

Можно предположить, что после последних событий напоминания приобретут новый импульс. Как и напоминание Испании о Гибралтаре. Сейчас есть подозрения, что теперь это будут делать не только футболисты "Фурии Рохи" (напомним, об "испанском Гибралтаре" спели игроки сборной после победы над Англией в финале Евро-2024).

Сейчас же министр иностранных дел Королевства Дэвид Лэмми ведет непростые переговоры с Испанией и ЕС об "открытии Гибралтара" и превращении его военного аэродрома в место для всех.

Отказ Великобритании от собственного суверенитета над архипеагом Чагос – это также "привет" еще одному бывшему колонизатору – Франции.



Эта страна также имеет немало "заморских территорий" и там далеко не всегда спокойно, поэтому "чагосский прецедент" может вполне вдохновить и новых борцов за деколонизацию.

Также очень обеспокоены реальные, но временные владельцы базы на Диего-Гарсия. Американцы вроде бы получили отсрочку на 99 лет, но этого времени может у них и не быть. Дело в том, что сейчас с Маврикием очень активно начал дружить Китай, так же как и с соседними Мальдивами.

Китайцы активно заходят в регион со своими деньгами и влиянием, которое пока еще не измеряется в военном измерении, но рано или поздно ситуация может иметь такое развитие, ведь Пекин уже начал регулярно проводить военные учения в Индийском океане (кстати, вместе с Россией).

Экспансия китайских коммунистов очень смущает США (беспокойство увеличивается, ведь кроме Индийского океана китайцы активно заплывают и в Северный ледовитый океан, опять же – вместе с Россией). Теперь они будут волноваться и за распространение влияния Китая рядом с собственной военной базой и делать вид, что все в порядке. По крайней мере, именно этим сейчас занят президент Байден, который назвал все это "наглядной демонстрацией того, как дипломатия и партнерство помогают преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов".