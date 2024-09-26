Профессор оборонных исследований, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк рассказал 24 Каналу, если военные объекты Британии станут целью, то Россия получит ответ на это. Он считает, что система защиты там очень надежная, поэтому британские войска будут знать как отследить российских преступников.

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Последствия для России

Майкл Кларк отметил, если бы россияне начали думать об ударах по британским военно-морским или авиабазам, то они бы понимали, что никуда не убегут.

Я не думаю, что Великобритания будет реагировать слишком остро. Мы относимся к этому как и к кибератакам, большинство которых происходит из России или от групп, которые она поддерживает,

– сказал профессор оборонных исследований.

Он отметил, что Великобритания всегда начеку. Британские спецслужбы является одной из сильных сторон государства. Они ведут успешную борьбу с терроризмом и противодействуют диверсиям.

Важно! На Западе обсуждают возможность предоставления Украине разрешения на удары по России дальнобойным оружием, в частности Storm Shadow. Британия подчеркивает важность этого момента для поддержки Украины, ведя переговоры с США. Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера отметила, что дискуссии касаются более широкой стратегии помощи Украине на критическом этапе войны.