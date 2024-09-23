Недавно глава МИД Великобритании Дэвид Лемми сказал, что между Лондоном и Белым домом продолжаются "деликатные переговоры" о предоставлении разрешения Украине на удары по России Storm Shadow.

Смотрите также У Байдена спросили, разрешил ли он уже Украине удары по России дальнобойным оружием

Позиция остается неизменной

Позиция правительства Великобритании относительно того, будет ли Украине предоставлено разрешение на удары Storm Shadow по России, "остается неизменной", заявила пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера.

Она процитировала слова премьера, который сказал после своего визита в Вашингтон, что текущие обсуждения по Украине не касаются только Storm Shadow. "Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы будем поддерживать Украину в течение этого решающего периода в течение следующих нескольких месяцев и в начале зимы", – объяснила чиновница.

Также она добавила, что Великобритания остается на постоянном контакте с украинцами и всегда будет прислушиваться к их позиции.

К слову, в середине сентября Кир Стармер встречался с Байденом. Британец просил американца предоставить разрешение на удары по России дальнобойными ракетами.