Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow в России.

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Испытание для силы духа Запада

Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и строже", особенно в конце 2025 – 2026 годов и далее.

Это критическое время для нервов, смелости, терпения и силы духа союзников, которые поддерживают Украину,

– подчеркнул Лемми.

Министр рассказал, что Украина и ее западные союзники обсуждают потребности Киева на фронте с приближением зимы.

Отметим, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow из своих запасов, но ее европейские партнеры и США должны дать разрешение на использование Украиной их на территории России. Оружие также полагается на систему наведения США, без которой она рискует быть неэффективной в случае запуска.

Напомним, что в середине сентября состоялась встреча премьера Стармера с Байденом в Белом доме, во время которой обсуждалась возможность предоставления разрешения Украине на удары по России Storm Shadow.