Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії.

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Випробування для сили духу Заходу

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 – 2026 років і далі.

Це критичний час для нервів, сміливості, терпіння та сили духу союзників, які підтримують Україну,

– наголосив Леммі.

Міністр розповів, що Україна та її західні союзники обговорюють потреби Києва на фронті із наближенням зими.

Зазначимо, що Британія передала Україні ракети Storm Shadow зі своїх запасів, але її європейські партнери та США повинні дати дозвіл на використання Україною їх на території Росії. Зброя також покладається на систему наведення США, без якої вона ризикує бути неефективною у разі запуску.

Нагадаємо, що всередині вересня відбулася зустріч прем'єра Стармера з Байденом у Білому домі, під час якої обговорювалася можливість наданання дозволу Україні на удари по Росії Storm Shadow.