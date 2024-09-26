Об этом, как пишут в российских телеграмм-каналах, заявил пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков, информирует 24 Канал.

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Песков прокомментировал изменения в ядерной доктрине

По словам Пескова, озвученные изменения в ядерной доктрине следует считать определенным сигналом недружественным странам.

Этот сигнал предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными,

– сказал он.

"Ядерная триада России", как уверяет Песков, является абсолютным гарантом ядерного сдерживания.

Он заявил, что и ранее "здравомыслящие главы государств, политики и аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина ... тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной с прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных государств, в конфликт вокруг Украины".

"Корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, решение об их публикации будут принимать позже", – процитировало одно из российских изданий слова пресс-секретаря российского диктатора.