Нововведения включают расширение описания государств и военных союзов, в отношении которых возможно ядерное сдерживание, а также дополнение перечня угроз, которые могут побудить к ядерному ответу. Об изменениях в доктрине ядерного сдерживания России – читайте в материале 24 Канала.
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Какие изменения будут в ядерной доктрине России
На экстренном заседании Совбеза России Владимир Путин заявил об изменениях в доктрине ядерного сдерживания.
Что изменится в доктрине:
- агрессию против России со стороны любой неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну;
- расширено описание государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание;
- применение ядерного оружия будет рассмотрено "уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космической атаки и пересечении ими государственной границы России". Кроме стратегической, это также может быть тактическая авиация, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты;
- Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси – "в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету".
Какие доктрины ядерного сдерживания действуют в России сейчас
"Основы госполитики в области ядерного сдерживания", действующие сейчас, были подписаны Путиным и впервые опубликованы в июне 2020 года.
Согласно этому документу, президент России может принять решение о ядерном ударе в четырех случаях:
- старт баллистической ракеты, атакующей Россию или ее союзника;
- применение против России или ее союзника ядерного оружия или других видов оружия массового поражения;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты;
- агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.