Що відбувається з російською економікою

Згідно з його слів, Росія "проїла" все те, що за попередні 20 років накопичила, і у росіян "залишився фактично оцей останній рік", розказав Пензін для 24 Каналу.

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Попри те, що центробанк Росії залишив ключову ставку у березні на попередньому рівні, він становить 21% річних. Для порівняння – в Україні облікова ставка знаходиться на рівні 15,5%.

Що ще відбувається з російською економікою? Зокрема Reuters Зокрема Reuters повідомляє , що тільки за лютий 2025 року зростання промислового виробництва в Росії впало з 2,2% до 0,2%. А розвідка Великої Британії опублікувала звіт, де йдеться про те, що інфляція у країні-агоресорці перевищить цільовий показник Центрального банку Росії (ЦБР) у 4% у 2025 році.

Крім того, на початку лютого поточного року голова російського уряду Михайло Мішустін доповів Володимиру Путіну, що у 2024 році розмір російської економіки досяг історичного максимуму – 200 трильйонів рублів.

А Bloomberg зазначає, що резерви Фонду національного добробуту Росії майже не змінилися. Зокрема вони становили десь близько 12 трильйонів рублів.

Зауважте! Водночас влада Росії продовжує розповідати, що економіка країни, попри санкції, лише сильнішає.