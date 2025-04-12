Санкції будуть продовжені після 15 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральний реєстр США.

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США продовжать санкційний тиск на Росію

Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження надзвичайних економічні повноваження стосовно Росії. Санкційний тиск на Росію міг припинитися 15 квітня, якби президент не пролонгував такі заходи.

Санкції проти Росії будуть відповідно продовжені ще на один рік – до 15 квітня 2026 року.

Росію у документі звинувачено у втручанні в американські вибори та волевиявлення їх союзників, зловмисній кібердіяльністі проти Сполучених Штатів, транснаціональній корупції, тиску на свободу преси, підриванні безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів, порушенні загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.