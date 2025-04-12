Санкции будут продлены после 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федеральный реестр США.

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США продолжат санкционное давление на Россию

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении чрезвычайных экономических полномочий в отношении России. Санкционное давление на Россию могло прекратиться 15 апреля, если бы президент не пролонгировал такие меры.

Санкции против России будут соответственно продлены еще на один год – до 15 апреля 2026 года.

Россию в документе обвиняют во вмешательстве в американские выборы и волеизъявление их союзников, злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, транснациональной коррупции, давлении на свободу прессы, подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов, нарушении общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.