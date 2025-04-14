Як зниження цін на нафту через Трампа б'є по Росії

Якщо так продовжуватиметься, то Кремль буде змушений або збільшити обсяги запозичень, або скоротити витрати на немілітарні цілі, або почати витрачати залишки резервів, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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За майже останніх 2 роки ціна на нафту марки Urals, яка є основною експортної категорії Росії, знизилася до найнижчого рівня на сьогодні. Це відбулося після оголошення Трампом про тарифи та несподіваного рішення коаліції ОПЕК+ збільшити видобуток.

Лише минулого тижня Urals торгувалася близько 50 доларів за барель.

У той час як бюджет Росії на 2025 рік був спланований із розрахунку 69,70 долара за барель, тобто на майже 20 доларів більше.

Зверніть увагу! Є припущення, що тарифна війна Трампа опосередковано шкодить російській економіці. І це попри те, що були нібито сигнали налагодити зв'язки Вашингтона з Москвою в межах переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як може постраждати Росія

Як розповідає головна економістка московської компанії T-Investments Софія Донець, Росія може втратити трильйони рублів у 2025 році, якщо ціни на нафту залишатимуться на нинішньому рівні.

Водночас експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніс Клюге каже, що ефект від зниження цін на нафту на надходження до російського бюджету буде лише за кілька місяців.

За словами керівника досліджень у Київській школі економіки Бенджаміна Хільгенстока, за останні 5 років ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії вже скоротилася на дві третини.

Якщо цю частину почати використовувати зараз для покриття дефіциту бюджету, то вона вичерпається вже до кінця цього року.

Простір для маневру обмежуються санкції Заходу, адже близько 340 мільярдів доларів Центробанку Росії залишаються замороженими.

А за прогнозами головного економіста Renaissance Capital Олега Кузьміна, якщо ціни на нафту стабілізуються на дуже низькому рівні, то влада Росії буде змушена підвищувати податки на експортні компанії.

Після коригування податків і збільшення запозичень Росія, можливо, змушена буде розглянути скорочення витрат – що також є варіантом, але не планом А чи В,

– каже він.

Цікаво, що у міру вичерпання ФНД Москва, ймовірно, буде змушена скорочувати свої витрати. Найбільше урізання може припасти на цивільні сфери бюджету, як-от соціальні програми для населення.