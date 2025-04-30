Какая пенсия при 35 годах стажа и зарплате 10 тысяч

Сейчас украинцы могут выйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

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35 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году. Если при таких обстоятельствах иметь зарплату 10 тысяч гривен, пенсия будет ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь доход 10 тысяч и стаж 35 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Если при указанных обстоятельствах выйти на пенсию в 63 года, то пенсия будет больше. В таком случае, выплата будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Будет ли пенсия более 5 тысяч гривен если имеешь зарплату 10 тысяч и стаж 35 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

А вот, если человек вышел на пенсию в 65 лет, имел зарплату 10 тысяч гривен и приобрел 35 лет стажа, его пенсия будет примерно – 5 тысяч гривен.



Можно ли сейчас выйти на пенсию в 60 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.