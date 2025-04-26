Как иметь пенсию не менее 10 тысяч, если есть 40 лет стажа

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

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Если представить, что лицо приобрело 40 лет стажа и хочет выйти на пенсию в 60 лет, чтобы получить пенсию не менее 10 тысяч гривен, ему нужно иметь зарплату хотя бы – 22,6 тысячи гривен.



Как получить пенсию не менее 10 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года выйти на пенсию при таких обстоятельствах будет несколько легче. Чтобы иметь пенсию не менее 10 тысяч гривен при 40 годах стажа, достаточно будет зарплаты – 19,2 тысячи гривен.



Какая должна быть зарплата, чтобы пенсия была менее 10 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Наименьшая зарплата для получения пенсии не менее 10 тысяч гривен при 40 годах стажа, нужна, если выходить на пенсию в 65 лет. В таком случае будет достаточно – 18,7 тысячи гривен.



Влияет ли возраст выхода на заслуженный отдых на пенсию / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.