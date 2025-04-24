Что такое дефолт

Если страна не может рассчитаться со своими кредиторами, то объявляет дефолт. Однако, вспоминая о дефолте, нужно заметить еще такое понятие, как технический дефолт. Это ситуация, когда страна хоть и заявила о своей не платежеспособности, однако должна договориться с кредиторами о списании части долга и отсрочке следующих выплат, объясняет 24 Канал.

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Говоря о дефолте в Украине, нужно понимать, что частично страна уже в техническом дефолте. Это произошло тогда, когда Украина летом 2024 года официально отказалась от обслуживания части долга. Об этом также свидетельствует то, что для Украины закрыты международные рынки капитала, а выпущенные облигации торгуются со значительным дисконтом.

На первый взгляд, можно предположить, что дефолт может иметь положительные последствия. Например, стране больше не придется выполнять обязательства перед кредиторами и направить деньги на финансирование внутренних проблем. Однако это не так.

Ведь в случае дефолта (не технического) в долгосрочной перспективе такой стране будет трудно получить новые кредиты от партнеров, привлечь новые инвестиции и страну и тому подобное. Учитывая, что сейчас бюджет Украины напрямую зависит от финансовой поддержки партнеров – объявлять дефолт крайне не логичный шаг.

Интересно! Украина несколько раз была на грани дефолта, однако ни разу не объявляла его. В 1998 году несмотря на технический дефолт в России, после распада СССР, Украине удалось его избежать. Также предпосылки были в 2000 и 2015 годах.

Почему сейчас снова заговорили о дефолте в Украине

24 апреля стало известно, что Украина не смогла договориться с группой кредиторов во главе с хедж-фондами по реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов. Выплата по долгу должна была состояться в следующем месяце.

В Минфине отметили, что настроены на конструктивный диалог с инвесторами. "Так же, как это было во время успешных переговоров по реструктуризации еврооблигаций прошлым летом", – подчеркнули в ведомстве.

Украина предложила кредиторам два варианта:

Полный обмен на суверенные облигации, через повторное открытие существующих облигаций; Изменение условий выпуска ВВП-варрантов.

Однако инвесторы были готовы реструктуризировать только майский платеж, требуя более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации.

ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует. Скромный экономический рост в 2023 году был не признаком стремительного процветания, а хрупким отскоком от почти 30% падения, вызванного полномасштабным вторжением России. Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием для нашего восстановления,

– отметил Сергей Марченко.

Стоит добавить также, что комитет кредиторов отметил, что оптовая реструктуризация варрантов не является ни целесообразной, ни необходимой, однако они, по-прежнему, готовы участвовать в выплате 2023 года. К слову, на эту специальную группу приходится более 30% варрантов, находящихся в обращении.