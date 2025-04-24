Отсрочки выплат не будет

Теперь правительство рассматривает все возможные варианты решения ситуации, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Между тем до конца мая Украина должна уплатить около 600 миллионов долларов по обязательствам. Если новое соглашение не будет заключено до этого времени, страна может столкнуться с риском дефолта.

Речь идет, в частности, о выплатах по так называемым варрантам – ценными бумагами, которые были выпущены в 2015 году во время предыдущей реструктуризации долга.

В Министерстве финансов Украины считают, что условия выплат по варрантам больше не соответствуют реалиям, в которых оказалась страна из-за войны.

Эти варранты создавались для мира, которого больше не существует. Скромный рост экономики в 2023 году – это не признак процветания, а хрупкое восстановление после почти 30-процентного падения, вызванного полномасштабным вторжением России,

– отметили в Министерстве.